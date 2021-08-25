Instagram * увеличил обзор статистических данных до 60 дней

Инстаграм * повышает время отслеживания информации в Instagram * Insigts. Сам период повышается с 30 до 60 дней, то есть фактически с одного месяца до двух.

Платформа добавила новый инструмент, какой дает возможность подобрать спектр дат для обозревания статистических данных. Имеющиеся критерии точно так же будут доступны в верхней части монитора, и всегда можно просматривать итоги собственного профиля на базе определенных временных промежутков. Кроме того, есть возможность выделить любой период, чтобы проявились данные по этому промежутку. Администрация платформы действительно подтверждает, что сроки увеличиваются с 30 до 60 дней (есть вариант, что, возможно, будет 90). Сервис планируется обновлять, исходя из отзывов пользователей.

В результате полученного обновления будет возможность осуществлять анализ данных за крайние два месяца одновременно. Совсем скоро будет статистический обзор и за три месяца. Это позволяет лучше анализировать результативность продвижения профиля, сравнивать разные периоды применения аккаунта.

В настоящее время есть посторонние сервисы для анализа статистических данных на платформе. Это дает возможность проанализировать информацию вне ограничений 30 дней, которые были доступны в Инстаграм * до описываемого обновления. Однако после того как обновление полностью завершится, пользователи получат официальное уведомление от самой платформы, такие данные будут более точными. Помимо этого, аналитика профиля будет более прозрачной и доступной.

В будущем обновление вариантов просмотра статистических данных с большей вероятностью будет касаться и Creator Studio. Новые опции станут доступны пользователям сразу после обновления приложения на гаджете.





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