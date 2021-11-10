Инстаграм запустил новый стикер в историях-Ваш ответ

Недавно в сторис Инстаграм появился еще один стикер – «Ваш ответ». Что это такое и как его задействовать для развития профиля?

Стикер «Ваш ответ»: как применять?

Обозначенный стикер дает возможность дать ответ на сторис при помощи фотографий в своих историях. Если непосредственно вы выкладываете фотографию с обозначенным стикером, остальные тоже могут давать ответы на ваши истории.

Если сами наблюдаете историю с таким стикером, на него можно в свою очередь дать ответ со своей фотографией. Вместе с тем на стикере будет показана аватарка юзера, на историю которого приходит ответ.

Добавляем стикер-ответ в историю: инструкция

1. Нужно приступить к созданию истории и добавить фотографию, на какую остальные захотят дать ответ.

2. Далее следует кликнуть на значок наклейки вверху меню.

3. Появится плашка, где и находится стикер «Ваш ответ».

4. Следует вписать текст ответа на стикере, что мотивирует фолловеров к реакции. Непосредственно объем описания не больше 45 букв. Если же кликать на кубики, находящиеся внизу, можно сформировать слова случайным образом.

5. В завершении остается только опубликовать сторис.

Как ответить на стикер?

Чтобы ответить на сторис со стикером «Ваш ответ», достаточно просто нажать на него. Внизу возникнет панель, где появится вопрос со стикером и где следует кликнуть на «Ваш ответ». Затем просто нужно добавить фотографию и выложить свежую историю.

Как применять обновленный стикер?

Новый стикер можно задействовать для запуска челленджей или конкурсов фотографий. К примеру, это может быть периодически возникающий в разных социальных сетях челлендж – поделиться своей фотографией десятилетней давности. Конкурс фото – прислать фотографии с последнего выходного дня в ответ на данный стикер. Можно написать и словами, но обозначенный стикер дает возможность челленджу или конкурсу фотографий стать популярным, распространиться по всей платформе. К тому же стоит учесть, что будет присутствовать отметка пользователя.





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