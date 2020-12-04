Как будет работать поиск и показ рекламы в Инстаграм

Как будет работать поиск и показ рекламы в Instagram?

Не так давно социальная сеть Инстаграм предложила новую функцию в настройках профиля, которая даст возможность выбирать – учитывать ли пользовательские интересы при показе рекламы или нет. Здесь есть нюансы:

· если запретить применять информацию об интересах, то алгоритм Инстаграм станет отображать все возможные рекламные вставки без учета интересов пользователей;

· такая настройка не влияет на количество рекламы, которую будет видеть пользователь;

· если такую настройку отключить, то рекламные объявления все равно могут показываться, исходя из действий пользователя;

· настройки применимы не только к Инстаграм, но и к Фейсбук.

Кроме этого, Инстаграм осуществил обновление поиска в приложении. Теперь в данной социальной сети можно искать не только по хэштегам и местоположению, но и по ключевым словам. Теперь Инстаграм будет показывать все публикации, в которых содержатся определенные слова (те, которые пользователь вводит в поисковую строчку). Это сделает поиск нужного контента существенно проще. Поможет бизнес-аккаунтам и авторским профилям повысить охват постов благодаря переходу из поиска по ключевым словам.

До недавнего времени для привлечения пользователей по релевантным поисковым запросам следовало подобрать максимально грамотные хэштеги. Стоит отметить, что поиск по ключевым словам будет лимитирован, не все ключевые слова будут доступны.

Еще Инстаграм станет распределять итоги поиска по ключевым словам, базируясь на определенных факторах. Имеется в виду вид контента, текст поста, время, когда была выложена публикация (это тоже имеет немаловажное значение) и т.д. Помимо этого, социальная сеть формирует персонализированную выдачу для каждого юзера. Потому это не полноценно тот поиск, предлагаемый поисковыми платформами, но все же существенно расширяет возможности социальной сети. Обновление Инстаграм доступно на английском языке.

Еще одно обновление. В компьютерной версии Инстаграм появилась опция переключения между аккаунтами. До недавнего времени такая функция была доступна лишь в мобильном софте.

Как можно переключить Инстаграм на персональном компьютере? Для начала необходимо открыть свою страницу. После чего нажать на значок аккаунта справа вверху. В меню, которое должно выпасть, необходимо выбрать «Переключение между аккаунтами». В центре дисплея проявится окошко, где следует кликнуть на аккаунт, на какой нужно переключиться. Можно войти в еще один профиль.

Наконец в Директ Инстаграм в Мессенджер появился режим совместного просмотра роликов, фильмов, видео из IGTV. Данная опция доступна всем и в Мессенджер. Совместный просмотр можно запустить путем видеозвонка. Кроме того, социальная сеть Инстаграм запустила голосовые эффекты, чтобы записывать сторис.

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