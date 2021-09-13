Новое обновление Instagram просто феноменальное! Соцсеть открыла API директа для всех разработчиков. Это значит, что теперь внутри Инстаграма можно построить эффективную коммуникацию с потенциальным покупателем или клиентом и провести его по воронке продаж. Всё, как мы любим! Давайте в таком случае разберем, что нужно знать всем, кто хочет правильно общаться с потенциальными заказчиками в этой социальной сети.
Первое, что нужно понимать предпринимателям, которые выходят в Instagram, это то, что пользователей нужно стимулировать писать в директ. Если вы хотите наладить коммуникацию с целевой аудиторией и запустить воронки продаж, необходимо в каждом сообщении в постах или сторис указывать, что вы принимаете заявки в директе и можете проконсультировать их по любому вопросу.
Соответственно, к каждому, кто пишет в директ, нужно относиться как к человеку, который сделал первый шаг к умело выставленной вами воронке. А значит необходимо соблюдать ряд важнейших принципов в переписке с ним. Вот они:
Следуйте таким советам, чтобы повысить продажи через Instagram, и читайте наш блог, чтобы быть в курсе всех новостей из мира социальных сетей. Если же у вас нет времени развивать свои аккаунты, закажите накрутку подписчиков Instagram, лайков и комментариев через сервис SMMTouch. Поможем гарантированно! Сэкономим время и приведем лояльную аудиторию дешево и быстро.
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