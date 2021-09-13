Как эффективно общаться с клиентами в директе Инстаграм *?

Новое обновление Instagram * просто феноменальное! Соцсеть открыла API директа для всех разработчиков. Это значит, что теперь внутри Инстаграма * можно построить эффективную коммуникацию с потенциальным покупателем или клиентом и провести его по воронке продаж. Всё, как мы любим! Давайте в таком случае разберем, что нужно знать всем, кто хочет правильно общаться с потенциальными заказчиками в этой социальной сети.

Первое, что нужно понимать предпринимателям, которые выходят в Instagram *, это то, что пользователей нужно стимулировать писать в директ. Если вы хотите наладить коммуникацию с целевой аудиторией и запустить воронки продаж, необходимо в каждом сообщении в постах или сторис указывать, что вы принимаете заявки в директе и можете проконсультировать их по любому вопросу.

Соответственно, к каждому, кто пишет в директ, нужно относиться как к человеку, который сделал первый шаг к умело выставленной вами воронке. А значит необходимо соблюдать ряд важнейших принципов в переписке с ним. Вот они:





Будьте внимательны и заботливы по отношению ко всем, кто вам пишет. Отвечайте так, как хотели бы, чтобы отвечали вам. Никакой критики, обрывочных ответов и невнимания. Будьте максимально доброжелательны и открыты. Ещё один момент, без которого воронка продаж может и не запуститься, это время. Постарайтесь отвечать быстро. Настройте уведомления в Instagram * и Facebook * так, чтобы моментально получать все входящие сообщения, например, на ваш смартфон. Если не имеете данных для полноценного ответа, всё равно напишите пользователю. Например, что уточняете ответ на его вопрос и в ближайшее время свяжетесь с ним. Будьте вежливы и уважительны к собеседнику. Никаких тыканий, обращений в стиле «Кать» или «брат». Покажите клиенту, что у вас его ждет первоклассный сервис, и не важно, сколько денег он у вас оставит. Не старайтесь продать всё и сразу. Это только оттолкнет. Лучше расскажите о преимуществах товаров или услуг, которыми интересуется потенциальный покупатель, и предоставьте ему сделать выбор самостоятельно. Дайте интересующемуся пользователю всю важную информацию до того, как он попросит. Если вы можете предоставить скидку, напишите о ней.





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