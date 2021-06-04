Как использовать наклейки в Инстаграм?

Практически в любой сторис в Instagram есть стикеры, наклейки, анимированные или нет. Некоторые добавляют их для дополнительной эстетики, другие же целенаправленно используют определенные стикеры для правильного продвижения профиля. Зачем же нужны стикеры в Инстаграм?





Как применять стикеры?

В настоящее время стикеры очень востребованы. Разберем ниже, как их можно задействовать.

1. Вопросы. Наклейка представляет собой окошко, где фолловеры могут написать владельцу аккаунта любой вопрос или сообщение. Эти тексты будут видны только хозяину профиля, однако при необходимости можно поделиться таким вопросом или уведомлением в сторис и ответить на эти вопросы, дать комментарии тому, что пишут ваши подписчики.

2. Опрос. Это тип наклейки с опросом с двумя вариантами ответов. Обычно могут задействоваться ответы «да/нет». Но если нужно, можно вставить почти любые тексты или эмодзи.

3. Слайдер. Это полозка с бегающим ползунком. В роли такого ползунка бывает любой эмодзи.

4. Викторина. Бывает в виде теста. Это вопрос с разными вариантами ответов. При формировании подобной наклейки пользователь отмечает зеленым цветом верный вариант ответа, остальные подсвечиваются красным. Наверняка вы видели и участвовали в подобных опросах, которые создаются разными интернет-магазинами, бизнес-страницами для поддержания интереса и отклика аудитории.

5. Обратный отсчет. Такой тип наклейки представляет собой счетчик, что отсчитывает минуты и/или часы до указанной пользователем даты.

6. Поддержка малого бизнеса. Можно упомянуть чей-то профиль в истории и выразить о нем основные данные. Таким образом, вы мотивируете подписаться на чей-то профиль, который нуждается в увеличении количества фолловеров. Главный плюс подобного стикера в том, что подобные отметки приоритетны для сервиса, и Инстаграм показывает их в первую очередь.

7. Геолокация. Представляет собой активную кнопку с отметкой местонахождения. Это может быть улица, город, определенное заведение. Или город вместе с заведением и улицей. Обычно геолокацию применяют, чтобы привлечь внимание к конкретному месту. Это повышает вероятность появления новых подписчиков из определенного города.

8. Упоминание. Это наиболее распространенные стикеры, предназначенные для участия в розыгрышах. Представляет собой активную ссылку с отмечанием любого профиля в Инстаграм. Если кликнуть на такую отметку, то можно осуществить переход на определенный адрес.

9. Хэштег. Это ключевое слово, спереди которого расположен значок решетки. Если на него нажать, то в сети откроются все посты с обозначенной отметкой. Это помогает быстро найти публикации с похожей тематикой.

10. Гиф. Это анимированные наклейки для Инстаграм. Они применяются, чтобы сосредоточить внимание пользователя на важнейших деталях. Например, чтобы сделать какую-то ссылку более яркой и повысить вероятность переходов по ней.

Наклейки в сторисах сети делают их необычными, эстетичными, привлекательными. Сторис в 2021 году – это не просто статичная фотография, а целый мини-клип, который интересно просматривать, переходить по ссылкам, наслаждаться увиденным. Вместе с тем сторис с наклейками становятся продающими. Это отличный маркетинговый ход для продвижения, увеличения числа подписчиков и продаж. С помощью такого инструмента можно продавать товар, реализовать услуги, рекламировать другие профили, продвигать свой собственный, делиться постами с большим количеством пользователей. Отличное решение для грамотного продвижения.





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