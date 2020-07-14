Как избежать ошибок при написании постов для Instagram

Как избежать ошибок при написании постов для Инстаграм

Количество подписчиков и лайков, конечно же, зависит от качества контента, который Вы будете предлагать пользователям. Количество людей, зарегистрированных в Инстаграм, настолько велико, что конкуренцию в борьбе за внимание фолловеров выдержать не так уж и просто. Для этого необходимо размещать только действительно стоящие посты и избегать самых распространенных ошибок при их составлении.





Что портит публикации в Instagram





Существует ряд ошибок, которые чаще всего допускают пользователи Инсты при размещении публикаций в ленте. Предлагаем рассмотреть их, чтобы в будущем Вы могли избежать подобных недочетов:





Публикация неинтересной, недостаточно качественной или не соответствующей посту фотографии. В первую очередь Инстаграм – это социальная сеть для картинок, поэтому именно на них обращают внимание пользователи. Какой бы увлекательной ни была Ваша публикация или качественным товар, который Вы предлагаете, без хорошего снимка не обойтись;

Недостаточно завлекающее название поста. В этом плане стоит взять пример с журналистов желтой прессы: пишут они откровеннейшую ерунду, но рука так и тянется щелкнуть на предложенную статью или открыть журнал на указанной странице. Стоит поэкспериментировать с названиями, посмотреть, какие из них больше привлекают фолловеров, использовать в них цифры, сильные слова и прочие доступные методы, о которых не так мало написано в интернете;

Предубеждение, что стоит отказаться от слишком длинных постов. Слишком много букв, говорили они, мы не готовы так много читать, говорили они – на самом деле это не совсем правда. Пользователи не хотят уделять достаточно времени не большим, а неинтересным текстам. Если Вы нашли хорошую тему и смогли грамотно ее преподнести, то не бойтесь длины поста, по-настоящему заинтересованные люди не пожалеют лишних нескольких минут на его прочтение;

Недостаточное общение с подписчиками. В своих постах необходимо задавать вопросы фолловерам, общаться с ними в комментариях, по мере возможности отвечать в директе, проводить прямые эфиры – чем активнее Ваше взаимодействие с пользователями, тем чаще они будут реагировать на Ваши публикации, участвовать в опросах, сбрасывать ссылки на Ваши интересные посты своим знакомым;

Не использование хэштегов. Из допустимых 30 штук, стоит воспользоваться 5-7 тэгами – разместить несколько популярных и парочку авторских, по которым подписчики смогут найти именно Ваши публикации.





Избежав этих ошибок, Вы сможете значительно повысить качество постов и привлечь на свою страницу новых фолловеров. Однако самостоятельное продвижение требует немало времени и сил. Намного удобнее обратиться в нашу компанию и получить желаемое количество подписчиков и лайков по выгодной цене и с гарантией от списания.





Также рекомендуем - Как подобрать правильную картинку для публикации