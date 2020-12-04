Как изменился Instagram: стикеры и донаты

Недавно в Инстаграм появились новые функции, которые многие пользователи могли пропустить.

Стикер « Напиши мне ». Если применить данный стикер, то юзеры смогут отправлять сообщения из сторис сразу в Директ.

». Если применить данный стикер, то юзеры смогут отправлять сообщения из сторис сразу в Директ. Кнопка и стикер «Заказ еды». Социальная сеть дополнила имеющийся функционал кнопкой «Заказ еды» на территории РФ и такой же стикер есть для сторис. Для заказа понравившегося блюда, юзерам платформы необходимо нажать на нужную кнопку или стикер. Программа автоматом перенаправит на сайт, где можно будет сделать заказ. Чтобы применить такую опцию, следует подключиться к партнерской программе Яндекс.Еда или Деливери Клаб.

Донаты для прямых эфиров. Не так давно социальная сеть вывела « Badges » в прямых трансляциях. Обозначенные значки дают возможность просматривающим осуществлять денежные вложения для создателей прямых эфиров. Сначала такие значки для донатов возникли в Штатах, а потом уже в других странах.

» в прямых трансляциях. Обозначенные значки дают возможность просматривающим осуществлять денежные вложения для создателей прямых эфиров. Сначала такие значки для донатов возникли в Штатах, а потом уже в других странах. Директ в версии для ПК. Теперь юзеры могут писать сообщения в Директ с компьютера, что дает возможность существенно быстрее реагировать на вопросы и запросы клиентов, создавать групповые чаты и т.д.

Монетизация IGTV. Совсем скоро рекламные ролики станут показывать во всех IGTV. Социальная сеть приступит к тестированию рекламы в видео с группой специалистов и постепенно станет улучшать принцип работы.

Формирование конференций видео. Недавно Фейсбук дополнил мобильный софт групповыми видеоконференциями, в которых может участвовать до 50 человек . Это стало возможно благодаря интеграции с опцией Messenger Rooms.

. Это стало возможно благодаря интеграции с опцией Messenger Rooms. Недавно Фейсбук сделал анонс запуска сервиса Shops для формирования интернет-магазинов внутри платформы. Впоследствии планируется дополнить данным инструментом мессенджер, ВотсАпп и Директ. Обозначенные опции будут появляться постепенно и в скором времени будут доступны практически по всему миру. Что касается приоритета по странам и регионам, пока неясно, кто будет первым.

Помимо этого, платформа запустила новый раздел «Руководства». Он даст возможность определенным бизнес-аккаунтам и их владельцам выделять рекомендации и советы в отдельной вкладке.

Стикер « Challenge » – это еще один обновленный стикер, что дает возможность бросать вызов своим друзьям. При задействовании такого стикера можно переименовать челлендж и отметить френдов и подписчиков, которым бросаете вызов. Внизу дисплея есть поле, чтобы искать уже запущенные челленджи. Последние популярны еще и в ТикТок.

» – это еще один обновленный стикер, что дает возможность бросать вызов своим друзьям. При задействовании такого стикера можно переименовать челлендж и отметить френдов и подписчиков, которым бросаете вызов. Внизу дисплея есть поле, чтобы искать уже запущенные челленджи. Последние популярны еще и в ТикТок. Управление комментариями. В настоящее время появилось несколько новых опций, позволяющих руководить комментариями и контролировать упоминания в них. Такие обновления будут доступны в самое ближайшее время.

В сторис появился новый стикер «Поддержим малый бизнес». Такой стикер дает возможность упомянуть в сторис любой деловой аккаунт.

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