Как красиво оформить отзывы в Инстаграм?

Чтобы создать положительный имидж, у компании должны быть отзывы от клиентов. Они играют немаловажную роль в тот момент, когда принимается решение о приобретении товара или оказании услуг. Сегодня владельцы бизнеса применяют страницу в Инстаграм в качестве альтернативы обычному сайту, поэтому рекомендуется не забывать размещать отзывы в своем профиле.





Собираем отзывы

Перед оформлением отзывов необходимо их сначала получить. Рекомендуется брать реальные отзывы от клиентов. Как их собрать:

отслеживать комментарии в социальных сетях;

предлагать бонусы и скидки за отзывы;

искать в Интернете;

снимать видео с клиентами с их согласия;

зарегистрироваться на сайтах с отзывами.

Как можно отобразить отзывы?

1. Один из вариантов, о котором уже упоминалось, – снять ролик с клиентом. К примеру, у вас есть салон красоты. После проведения процедуры можно попросить клиента сказать несколько слов на камеру. Мастера тоже стоит добавить в кадр. Подобные отзывы воспринимаются хорошо, но формат оптимален не для каждого.

2. Можно сфотографировать отзыв, написанный от руки, и выложить его в посте и в сторис, а лучше и там, и там.

3. Сделать скрин с сайта и презентабельно его оформить.

4. Сделать репосты отзывов с отметкой бренда компании или хэштега.

Что нужно помнить при оформлении?

Когда происходит выкладка клиентских отзывов, нужно придерживаться стиля оформления профиля. Публикации и истории должны вписываться в общую концепцию и стилистическое оформление аккаунта. Для текста отзыва стоит подбирать шрифт, какой читается хорошо. Если отзыв и имя клиента делать разными шрифтами, то следует подбирать такие, которые хорошо комбинируются между собой. Не нужно добавлять лишних элементов, которые могут отвлекать от самого отзыва. Особенно если мы говорим об отзывах в историях (ведь у зрителей только несколько секунд для прочтения отзыва). Не стоит задействовать очень много цветов при создании картинки. Если отзыв слишком длинный, а отобразить его хочется, можно создать публикацию с уменьшенным текстом. Полный текст же размещается внизу публикации, где обычно размещается текст под фото. Первым слайдом в папке актуальных историй можно сделать отдельно историю-обложку.

Ошибки при оформлении отзывов

Ошибки при оформлении отзывов связаны с тем, что не соблюдаются советы, описанные выше. Кроме того, это может быть неудачное сочетание цветов, непонятный шрифт, слишком длинный текст отзыва. Еще одна известная ошибка – если в истории слишком много лишних элементов, которые отвлекают от отзыва. Если вставить еще и анимированные детали, то и вовсе будет ничего непонятно. Поэтому подобных моментов лучше избегать.





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