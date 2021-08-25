Как найти нужный эффект в Тик Ток?

Стремительный рост популярности Тик Тока обусловлен не только интересом пользователей социальных сетей к видеоконтенту. В своё время популярная платформа для коротких зацикленных видео Coub не получила столько же внимания, как Тик Ток, несмотря на усилия команды стартапа. Вероятно, сама возможность создавать и выгружать на хранение видеоконтент не так интересна, как работа с дополненной реальностью. Эффекты — неотъемлемая часть создания видео на платформе Тик Ток.





Среди эффектов, доступных пользователям, есть те, которые улучшают или дополняют внешность. С их помощью можно проверить, подойдут ли тебе накаченные губы, большие ресницы или отбеленные до цвета фаянса зубы. Есть и комичные эффекты, например, одни из трендовых — это «Большая голова» и «Большой дядя». Есть эффекты дополненной реальности. К примеру, кто ещё не пробовал найти в своей комнате огромного бобра?





Все эти фильтры, с помощью которых можно изменять видео, делают ролики тиктокеров более зрелищными и захватывающими, позволяют одному человеку разыграть целый спектакль, перевоплощаясь в разных героев, а кому-то — попробовать себя в новой роли.





Как же найти нужный или интересный эффект, который позволит сделать ваш тикток запоминающимся? Есть два способа.





Первый способ — выберите эффект при создании видео. Нажмите кнопку «+» в нижней части экрана и в открывшемся поле для записи ролика найдите кнопку «Эффекты», она располагается слева. Все эффекты разделены на категории:

«В тренде» — это то, что сейчас наиболее популярно.

«Новое» — самые новые фильтры и маски.

«Смешные» — это для тех, кто мечтает о карьере Чарли Чаплина.

«Фоны» — если нужно скрыть неприглядный интерьер.

«Атмосфера» — фильтры под настроение.

«Внешность» — новые губы, зубы, волосы и тому подобное.

«Интерактив» — необычные эффекты для видео.

«Редакция» — необычные эффекты.

«Аксессуары» — простые и сложные маски.

«Животные» — разные животные.

«Эффекты AR» — тот самый бобер, а еще утка, свинка и другие способы дополнить реальность.

«События» — маски, посвященные важным календарным датам.

«Музыка» — фоны, которые меняются в зависимости от ритма выбранного трека.

«Футбол» — для фанатов популярной игры.





Второй способ — найдите интересный эффект, листая ленту с чужими видео. Взять этот эффект для создания своего тиктока можно, нажав на название эффекта в левой нижней части экрана. Если вы не готовы делать видео сейчас, вы можете сохранить эффект в избранном и затем вернуться к нему.





Контент — важная часть на пути развития своего профиля в любой социальной сети. Однако, чтобы выделиться на фоне других, необходимо привлечь внимание широких масс. Закажите накрутку просмотров в Тик Ток, чтобы вывести свое видео в топ и занять прочные позиции среди тиктокеров. В конце концов, воспринимать такую накрутку можно, как выгодную инвестицию. Сегодня вы вкладываетесь в развитие канала. Завтра — зарабатываете на рекламе. Win-win!)





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