Как найти пользователя в TikTok?

Находить людей на платформе ТикТок можно разными способами. Юзеры ищут своих друзей и знакомых, чтобы пообщаться с ними и/или предложить интересный контент. Для этой цели следует отыскать человека и подписаться на его страницу. Что потребуется сделать:





открыть программу и зарегистрироваться в профиле;

кликнуть на значок лупы;

просмотреть список известных хэштегов;

наверху будет строка поиска ресурса;

в строку можно вбить имя или же ID и кликнуть на «Ввод»;

затем в окне высветится список пользователей платформы, которые соответствуют запросу.

На сервисе ТикТок поиск может осуществляться по:

нику или ID;

имени, отмеченном в профиле.

Если ввести в поиск символ или букву, можно отыскать всех пользователей, у каких есть данный символ или буква. При помощи обозначенного метода можно отыскать пользователя, зарегистрированного на платформе. Однако возможен поиск и без предварительной авторизации. Для этого понадобится:

загрузить ТикТок на смартфон и открыть его онлайн, не применяя вкладку «вход»;

кликнуть на увеличительное стекло;

вписать имя или ID, набрав несколько букв в поиске;

кликнуть на «ввод».

Достаточно известный аккаунт в ТикТок можно найти при помощи хэштегов. Разница между отмеченными выше методами поиска заключается в том, что авторизованные пользователи имеют возможность добавлять найденного человека в друзья и подписчики для получения оповещений об обновлениях. В ТикТок можно расширять количество фолловеров, даже не зная, какой ник выбран тем или иным пользователем. Такой поиск осуществляется через контакты, сохраненные на телефоне, или QR-код. Кроме того, в поиске задействуются и социальные сети. С поиском на ТикТок может помочь аккаунт на Фейсбуке. Все эти способы доступны на смартфоне и на ПК.





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