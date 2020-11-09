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Инстаграм уже давно перестал быть просто развлекательной интернет-площадкой. Социальная сеть активно используется для ведения бизнеса и позволяет огромному количеству пользователей получать хороший доход. Для того чтобы аккаунт начал приносить пользу, необходимо сделать его популярным. Самый простой и быстрый способ добиться намеченного, заказать такую услугу нашей компании как накрутка подписчиков в Инстаграм.

Как накрутить подписчиков в Инстаграм

Что такое накрутка подписчиков


Вначале Инстаграм задумывался как приложение для обработки и распространения фотографий, а со временем расширился до полномасштабной социальной сети с подписками, лайками, комментариями, возможностью общения между пользователями и прочими функциями, доступными для подобных онлайн-платформ. Сегодня Инстаграм насчитывает миллионы пользователей, которые с той или иной периодичностью выкладывают в сеть свои фото и посещают чужие аккаунты.

Охват многомиллионной аудитории сделал соцсеть идеальной площадкой для ведения бизнеса. Пользоваться ею в коммерческих целях можно несколькими способами:


  • продавать товары и услуги;
  • продвигать различные мероприятия, бренды, акции;
  • зарабатывать на рекламе.


Конечно, для реализации любой из этих идей необходимо, чтобы аккаунт уже был раскрученным, то есть имел достаточное количество подписчиков, иначе для кого вся эта реклама и товары? Таким образом, первое, чем Вам предстоит заняться – подготовить площадку: создать страницу, заполнить ее интересным контентом, привлечь внимание фолловеров. В зависимости от того, какой способ Вы выберете для продвижения аккаунта, Вам понадобится потратить немало времени и сил либо же предстоит расстаться с определенной суммой денег.

Накрутка подписчиков Инстаграм может быть естественной или искусственной. Первая представляет собой самостоятельную подписку пользователей на профиль, который их заинтересовал. Искусственная накрутка осуществляется с помощью различных приложений, как бесплатных, так и платных, и путем использования особых методов привлечения подписчиков. Первый вариант отлично работает, если владелец страницы медийная личность. В остальных случаях продвинуть аккаунт естественным способом достаточно сложно, на этой уйдет очень много времени и нет никаких гарантий, что Вы получите желаемый результат.


Зачем нужна накрутка подписчиков


Инстаграм на сегодня представляет собой один из наиболее эффективных инструментов продвижения товаров и услуг. Его основное преимущество заключается в том, что регистрация в социальной сети бесплатна для всех желающих. Главные причины, по которым важна накрутка подписчиков:

  • Возможность привлечь новых клиентов, увеличив доход. Клиент – это основной элемент в продвижении любого бизнеса, все остальное не имеет смысла, если товар или услуга не находят своего потребителя. Благодаря тому, что число пользователей Инстаграм уже давно перевалило за 1 млрд., лучшей площадки для их поиска не найти.
  • Продвижение Вашего бренда. Это лучшая социальная сеть для подобной цели, так как при продвижении торговой марки, товара или услуги решающую роль играет визуальное восприятие, и именно Инстаграм делает акцент на картинке, а не на текстовом содержании предложения.
  • Получение дополнительной прибыли на рекламе, что представляет собой идеальный вариант пассивного дохода. Цена одного рекламного поста зависит от уровня популярности аккаунта и может составлять очень приличную сумму. При этом от Вас абсолютно ничего не требуется, публикация будет составлена и размещена рекламодателем, Вам достаточно дать свое разрешение и получить деньги.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что накрутка подписчиков в Инсте просто необходима, если Вы хотите не просто делиться своими фото с близкими друзьями в социальной сети, а находитесь в поиске возможностей для продвижения своего бизнеса и получения дополнительного заработка.


Лучшие способы накрутки подписчиков в Инстаграм


Насколько красивыми и профессиональными ни были бы Ваши фотографии, только этого недостаточно для быстрого и эффективного продвижения страницы в Инстаграм, так как красивых и профессиональных фотографий там хватает и без Вас. Это значит, что Ваша цель заключается в том, чтобы найти и удерживать аудиторию, которую будет интересовать раскрываемая Вами тематика. Предлагаем рассмотреть несколько наиболее удачных способов, как это сделать:


Использование автоматических методов привлечения подписчиков, среди которых:


  • Масслайкинг – массовая расстановка лайков чужим публикациям с Вашего аккаунта. Зачем это нужно? Пользователь, заинтересованный тем, кто отреагировал на его пост, перейдет на Вашу страницу, где и произойдет его знакомство с Вашим предложением. Насколько удачным оно окажется, зависит от его заинтересованности в конкретном продукте и качестве Ваших публикаций.
  • Массфолловинг – массовая подписка на другие аккаунты. Многие пользователи подписываются в ответ хотя бы из вежливости, а определенная их часть вполне способна заинтересоваться товаром или услугой. Это достаточно простой способ, который все же имеет весомый недостаток. Немалая часть пользователей, с которыми Вы будете взаимодействовать подобным образом, могут оказаться фейками, что никак не поможет бизнесу, ведь для его продвижения нужны реальные подписчики.
  • Регулярное обновление контента. Постоянное добавление не просто новых, а интересных, ярких публикаций, способно побудить пользователей обратить особое внимание на Ваш аккаунт. Оптимальным вариантом принято считать размещение 1-2 публикаций в день.
  • Взаимный обмен. Договариваться о взаимной подписке стоит с бизнес-аккаунтами, которые не являются Вашими прямыми конкурентами, а работают в смежных направлениях, так как в противном случае подобный обмен клиентскими базами может скорее навредить, чем помочь.
  • Приобретение рекламы в популярных сообществах. Это очень даже эффективный метод, но требующий финансовых вложений. Если Вы можете себе это позволить, увеличение числа подписчиков окажется достаточно ощутимым.  
  • Написание комментариев и проставление хештегов. Комментарии, хештеги, геолокация – любая активность привлекает к себе внимание пользователей и идет на пользу.


Если Вы ограничены во времени или просто не хотите заниматься всеми этими вопросами самостоятельно, всегда можно заказать накрутку подписчиков в Instagram у нашей компании. Сотрудничество с нами позволит Вам получать до 10 тысяч новых фолловорев в сутки. Среди преимуществ обращения в нашу фирму высокая скорость предоставления услуг, гарантия от списания и низкая стоимость. 


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