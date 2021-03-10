Как настроить функцию отложенного постинга в ТикТок?

Недавно TikTok предложил опцию отложенной публикации в версии ПК. Это означает, что можно загружать видео с персонального компьютера и корректировать требуемое время для поста. Каким образом функционирует отложенная автоматическая публикация? Как осуществить настройку?

Чтобы настроить автоматический постинг роликов, необходимо:

1. Открыть десктопную (компьютерную) версию на своем ПК. Далее необходимо зайти на свой профиль. В самом верху будет значок загрузки, который необходимо нажать.

2. Будет открыта страница, именуемая «Загрузка роликов». Нужно кликнуть на вертикальное поле слева. Это необходимо, чтобы добавить свой ролик с персонального компьютера. Следует загружать уже готовый ролик, обрезанный и обработанный.

3. Необходимо заполнить описание ролика, добавить теги, чтобы его было проще отыскать, упоминания, если нужно. Чуть ниже, корректируем, какой должна быть обложка.

4. Необходимо настроить видео: кто может его смотреть, разрешается ли оставлять под ним комментарии, можно ли применять его для дуэта и сшивания в ТикТок. Сшивание в сети означает, что другие пользователи могут брать сцены из видео и использовать их в своих роликах. Дуэт в ТикТок – это режим проведения съемки, при котором происходит разделение экрана на две части. С одной стороны находится оригинал, с другой – ответный ролик. В описании всегда применяется запись, указывающая на того пользователя, который сделал первый ролик.

5. Важно выбрать дату и час постинга. Нужно кликнуть на включатель около текста, именуемого «Отложить постинг видео». Затем выбрать дату и время. По окончании следует кликнуть на кнопку «Отложить».

Если все сделано правильно, в указанное время и день, система выложит в пользовательском профиле ТикТок новое видео. Получится полностью бесплатно и легко публиковать новые ролики согласно выбранному расписанию. Инсталлированный в данную социальную сеть автоматический постинг дает возможность не использовать какие-то посторонние программы и приложения, скачивать дополнительный софт. Это удобно, практично и экономно. Основной недостаток состоит в том, что похожей функции пока нет в приложении для телефона. Но будем надеяться, что разработчики принимают во внимание, что огромное число пользователей все-таки задействуют именно приложение для смартфона.

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