ТикТок – это социальная сеть, предназначенная для коротких роликов. Реклама – такие же ролики, за которые заплачены деньги. Они продвигаются немного по-другому, чем обычные видео. Реклама снимается по известным причинам:
ТикТок сегодня – одна из самых распространенных площадок, которые используются для привлечения, продвижения и рекламы.
Перед тем как начинать рекламную кампанию в сети, следует учесть некоторые нюансы:
1. За формированием рекламного профиля администрация сети следит в ручном режиме. После регистрации с пользователем связывается представитель платформы.
2. Существуют ограничения на демонстрацию рекламы для брендов из разных стран. Иными словами, если вы находитесь в определенной стране, не всегда получится транслировать рекламу на территории других государств.
Какому бизнесу подойдет реклама в ТикТок? Статистические данные ТикТок внушают доверие, но с другой стороны аудитория этой социальной сети еще довольно-таки молодая, поэтому нужно смотреть на специфику предлагаемого продукта. Вместе с тем аудитория ТикТок постепенно «стареет». Самый большой процент сегодня составляют пользователи возрастом от 18 до 24 лет, в то время как раньше костяк ТикТок составляли подростки. Если вы продаете квартиры, предлагаете страховку, то стоит подобрать другую площадку для рекламы. Если же вы предлагаете товары, актуальные для подростков и вообще для молодой аудитории, то ТикТок – именно то место, которое стоит использовать для раскрутки своей торговой марки. Стоит помнить, что подростки – это уже не совсем дети, не говоря уже о совершеннолетней аудитории. С пользователями следует говорить на их языке и быть в курсе того, что им нравится и что для них актуально.
Реклама запускается через специальный менеджер рекламы, который можно настраивать. Непосредственно реклама может представлять собой видео и графический вариант. Можно сделать объявления в ленте, известные хештег-челленджи, специальные эффекты. Запускать рекламу в ТикТок можно через рекламный кабинет, который функционирует, как и похожие рекламные настройки в других социальных сетях. Исходя из цели, меняются и тактика настройки рекламных объявлений.
Тарегетинг в сети бывает:
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