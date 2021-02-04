Как настроить таргетированную рекламу в TikTok?

ТикТок – это социальная сеть, предназначенная для коротких роликов. Реклама – такие же ролики, за которые заплачены деньги. Они продвигаются немного по-другому, чем обычные видео. Реклама снимается по известным причинам:

чтобы повысить узнаваемость марки;

чтобы повысить посещаемость портала;

для привлечения покупателей и потребителей.

ТикТок сегодня – одна из самых распространенных площадок, которые используются для привлечения, продвижения и рекламы.

Запуск рекламы в TikTok

Перед тем как начинать рекламную кампанию в сети, следует учесть некоторые нюансы:

1. За формированием рекламного профиля администрация сети следит в ручном режиме. После регистрации с пользователем связывается представитель платформы.

2. Существуют ограничения на демонстрацию рекламы для брендов из разных стран. Иными словами, если вы находитесь в определенной стране, не всегда получится транслировать рекламу на территории других государств.

Какому бизнесу подойдет реклама в ТикТок? Статистические данные ТикТок внушают доверие, но с другой стороны аудитория этой социальной сети еще довольно-таки молодая, поэтому нужно смотреть на специфику предлагаемого продукта. Вместе с тем аудитория ТикТок постепенно «стареет». Самый большой процент сегодня составляют пользователи возрастом от 18 до 24 лет, в то время как раньше костяк ТикТок составляли подростки. Если вы продаете квартиры, предлагаете страховку, то стоит подобрать другую площадку для рекламы. Если же вы предлагаете товары, актуальные для подростков и вообще для молодой аудитории, то ТикТок – именно то место, которое стоит использовать для раскрутки своей торговой марки. Стоит помнить, что подростки – это уже не совсем дети, не говоря уже о совершеннолетней аудитории. С пользователями следует говорить на их языке и быть в курсе того, что им нравится и что для них актуально.

Реклама запускается через специальный менеджер рекламы, который можно настраивать. Непосредственно реклама может представлять собой видео и графический вариант. Можно сделать объявления в ленте, известные хештег-челленджи, специальные эффекты. Запускать рекламу в ТикТок можно через рекламный кабинет, который функционирует, как и похожие рекламные настройки в других социальных сетях. Исходя из цели, меняются и тактика настройки рекламных объявлений.

Тарегетинг в сети бывает:

узкоспециализированным: задаются критерии таргетинга, и уведомления отображаются у пользоваталей с соответствующими настройками;

широким: если оставить площадку таргетинга пустой, система сама определится, кому показывать ту или иную рекламу.

Рекламу в ТикТок можно корректировать на основе половой принадлежности, возраста, пребывания, хобби и т.д.

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