Как происходит накрутка живых подписчиков в Инстаграм *

Как происходит накрутка живых подписчиков в Instagram *

Сегодня Инстаграм * – не просто социальная сеть, а перспективная и, что немаловажно, бесплатная площадка для заработка. Чтобы получать прибыль путем продаж своих товаров и услуг или же размещением на странице рекламных объявлений других компаний, необходимо иметь достаточно раскрученный аккаунт. Причем важно, чтобы Вашими подписчиками были живые люди, а не боты, которые сейчас заполонили приложение. Живая накрутка Инстаграм * может быть как естественной, так и купленной. Первая отнимает слишком много времени, которым располагают далеко не все. При покупке реальных фолловеров главное обратиться в надежную компанию. Мы предлагаем безопасное сотрудничество всем, кто желает повысить популярность своего аккаунта в Инсте.





Живые подписчики и боты – в чем отличия





Накрутка живых подписчиков в Инстаграме * стоит дороже, чем добавление ботов, и на то есть свои причины. Последние представляют собой аккаунты, созданные специально для увеличения количества фолловеров страниц пользователей, готовых покупать себе подписчиков. Реальной пользы от них нет: они не помогают в продвижении товаров и услуг, и могут стать камнем преткновения при дальнейшей раскрутке страницы.





Накрутка живых подписчиков





Реальные фолловеры – это всегда хорошо. Наличие большого количество фейковых страниц в подписчиках снижает уровень доверия к Вашему аккаунту и даже может стать причиной бана. Накрутка реальных подписчиков в Инстаграм * позволяет привлечь внимание не только рекламодателей, а и других пользователей, которые, попав на страницу, с большей вероятностью останутся на ней, увидев немалое количество фолловеров. Существует несколько способов увеличить число живых подписчиков:

естественный прирост, который обеспечивается путем регулярного пополнения аккаунта интересным контентом и требует значительных временных затрат;

использование специальных приложений и сервисов;

массфолловинг;

работа с биржами.

Естественный прирост обеспечивается путем регулярного размещения (не менее 1-2) публикаций в день. Посты и stories должны быть качественными и интересными. Также приветствуется проведение эстафет, опросов, прямых эфиров, розыгрышей – всевозможных инструментов для привлечения и удержания аудитории.





Реальные подписчики или оферы





Отличить оферного фолловера от настоящего сложнее, чем вычислить бота, так как речь идет о реальных людях, выполняющих задание за баллы. Такие подписчики ставят лайки, просматривают видео, оставляют комментарии. Однако нередко эти действия остаются одноразовыми, а это не тот результат, который требуется для раскрутки аккаунта. Таким образом, покупая подписки оферов, нужно сразу понимать, что в ближайшее время какой-то их процент отпишется, еще часть будет удалена, и в итоге Вы получите значительно меньшее число фолловеров, чем заказывали изначально.

Делаем выводы, что покупка оферных подписчиков имеет свои преимущества:

создание естественной активности; написание полноценных, не односложных комментариев; участие фолловеров в опросах и эстафетах,

а также свои недостатки:

рекламный внешний вид страниц, созданных специально для выполнения подобных заданий; процент отписки в течение первых двух недель достигает 30%; большинство оставшихся подписчиков прекращают проявлять активность после выполнения заданий, из-за чего польза от их наличия сводится к минимуму.

В целом сотрудничество с биржей – неплохой вариант, который способен помочь достичь желаемого эффекта, но не стоит забывать про его кратковременность.

Выбор площадки и условий





Оформлению аккаунтов, которые можно приобрести на бирже в качестве подписчиков, уделяется достаточно времени и внимания, благодаря чему они не выглядят, как боты. Привлечение оферов становится неплохим решением для молодых страниц, нуждающихся в подписках, лайках и комментариях живых людей. Чтобы не вызвать подозрений, стоит придерживаться следующих правил:

лучше не покупать огромное количество подписчиков за короткий промежуток времени, это выглядит неестественно; Ваш аккаунт должен быть оформлен надлежащим образом, большое число подписчиков у полупустой страницы также способно привлечь нежелательное внимание; следует отказаться от подписки ботов, такие вещи не так уж и сложно вычислить.





Помимо бирж, накрутка живой аудитории в Инстаграм * может быть осуществлена путем обращения в специализированную компанию. Наш сайт предлагает выгодное, безопасное сотрудничество. Чтобы убедиться в нашей добропорядочности и эффективности предоставляемых услуг, Вы можете начать с приобретения минимального числа фолловеров, потратив незначительную денежную сумму, а затем выберете наиболее приглянувшийся Вам пакет.





Также рекомендуем - Можно ли проверить аккаунт Инстаграм * на накрутку