Как провести опрос в ТикТок и для чего это нужно?

В ТикТок опросы делаются с помощью стикеров. Это не настолько распространенный инструмент, но многие тиктокеры им все равно пользуются.

1. Для создания опроса нужно открыть ТикТок и сформировать ролик стандартным методом – записать на телефонную камеру или загрузить уже созданное из памяти. На стадии корректировки, где происходит добавление эффектов, музыкального сопровождения, нужно отыскать инструмент «Стикеры» и нажать на него. Если инструмента нет, следует обновить приложение.

2. В стикерах подбирается Poll.

3. Затем нужно вписать вопрос. Максимально – 40 букв.

4. По умолчанию в ответах стоит «Да» и «Нет», однако если кликнуть на кнопки с ответами, можно добавить свои, не больше двух.

5. Чтобы сохранить, следует кликнуть на «Готово».

К опросу невозможно прикрепить изображение, но есть вариант заранее подобрать фон и добавить при помощи стикера.





Для чего делать опросы?

можно узнать мнения фолловеров по определенной теме;

узнать, нравится ли подписчикам предлагаемый контент;

понять, что стоит снимать чаще;

посоветоваться и поделиться идеей нового видео;

узнать, под какое музыкальное сопровождение лучше снять ролик;

проверить активность аудитории.

Чтобы посмотреть результаты опроса, нужно открыть опубликованные ролики. Процент тех, кто кликал на «Да/нет» сразу будет виден. Если же нажать на стикер, то отобразится строчка «Посмотреть результаты голосования». Если кликнуть на нее, откроется панель с важными информационными деталями. Когда появятся голоса, помимо их числа, будут видны и фотографии пользователей, которые приняли участие в опросе. Время сбережения результатов – от 60 минут до суток. Но итоги отображаются сразу после поста. Важно учитывать, что должно пройти немного времени, чтобы фолловеры увидели новый ролик и поучаствовали в опросе. Алгоритмы ТикТока воспринимают участие в опросе, как взаимодействие с контентом аккаунта. А это значит, что у таких роликов повышается шанс попасть в «Рекомендации», выйти в Топ. Когда подписчики наблюдают, что могут оказывать влияние на формирование контента, они становятся более вовлеченными, повышается интерес к профилю. В таком случае подписчики будут чаще оставлять комментарии и подбрасывать идеи и темы для создания новых интересных роликов.

Чтобы отредактировать опрос, нужно дважды нажать на стикер. Он тогда будет открыт для корректировки. Но важно помнить, что менять ролики в ТикТок можно до того как они были выложены. Поэтому важно заблаговременно продумать вопросы и ответы на них. Если понадобится, можно добавить текст посредством одноименного инструмента. То же самое можно сказать о дополнительных эффектах, стикерах и музыкальном сопровождении. Параметры стикера можно менять, но в ТикТок это не очень хорошая идея: стикер может стать кривоватым.

Чтобы устранить голосование, нужно нажать на опросный стикер и потянуть вверх. Появится корзина, куда и нужно дотянуть удаляемый объект.

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