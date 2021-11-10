Как сделать и оформить ссылку в сторис Инстаграм?

Как сделать и оформить ссылку в сторис Инстаграм?

В настоящее время ссылки в истории Инстаграм доступны всем юзерам. Такие линки дают возможность направить юзера на сайт или иную страничку в Сети. Для перехода по линку нужно на него нажать и выбрать «Перейти по ссылке». Теперь можно больше не свайпать.





Как можно сделать такой линк?

Линки в историях можно разделить на наружные и внутренние:

1.Наружные линки ведут за границы платформы Инстаграм: на сайт, Ютуб, Телеграм и т.д. Сейчас дополнять истории внешними ссылками могут все профили без ограничений. Внешние ссылки можно добавить и при рекламной настройке. Наружные линки отображаются в форме наклейки.

2.Внутренние же ведут на страницы внутри самой платформы: на чей-то профиль, публикацию или же рилс. Такие линки можно добавлять в форме наружной ссылки или в форме напоминаний или репостов.

Как уже упоминалось, линки в историях доступны для всех пользователей, а не только тем, у кого больше 10000 фолловеров. Вместе с тем новые профили и страницы, неоднократно нарушавшие правила платформы, не получают доступа к наклейке с линком. Детали того, что считать новым профилем, пока не сообщаются.

Для получения максимального охвата от историй важно не только количество, но и качество фолловеров. Следует понимать, кто просматривает истории, сколько среди них процентов живых пользователей, а сколько ботов, поэтому рекомендуется осуществлять анализ аудитории и периодически вычищать подписчиков. Это важно для вовлеченности и активности. После этого можно заниматься ведением историй.

Добавляем ссылку в историю

Чтобы прикрепить линк к истории, необходимо осуществить такие действия:

1. Приступите к созданию новой истории. Следует добавить фотографию или ролик из памяти телефона или сделать свежий снимок, снять коротенькое видео.

2. Далее кликаем на значок, показывающий наклейку в меню сверху.

3. Открывается окошко, и в нем нужно выбрать стикер, который называется «Ссылка».

4. Далее открывается поле для добавления ссылки. Нужно скопировать линк, каким собираетесь поделиться, и вставьте его в поле. Это может быть ссылка на какой-то портал, лендинг, статью, даже категорию товара. То же самое касается ссылки на канал в Ютуб или в Телеграм.

5. Чтобы проверить правильность введенной ссылки, нужно кликнуть на предварительный просмотр.

6. И, наконец, следует добавить дополнительные компоненты и подписи.

Не все пользователи понимают, как переходить по линку в сторис. Нужно мотивировать их на это действие, например, добавить фотографию или видеоролик, который призывает перейти по указанной ссылке и найти для себя что-то интересное. После того как линк выделен, в статистике сторис можно увидеть, сколько переходов сделано по этой ссылке. Линки в сторис – еще один вариант взаимодействия со своими фолловерами. А блогерам это поможет монетизировать профиль.

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