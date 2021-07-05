Как сделать коллаж в Инстаграм?

Коллаж – это композиция из нескольких картинок или роликов, какие накладываются друг на друга. Их можно задействовать в историях, благодаря чему контент, выкладываемый в сеть, становится более разнообразным.

Как же сделать коллаж для сторис в Инстаграм?









1. Для iOS. Понадобится зайти в редактор историй, сделать фотографию или загрузить уже сделанную из галереи смартфона. Можно задействовать градиентный фон в категории «Создать». Далее следует подобрать фон и кликнуть на стикер наклейки. Это стикер IMG (картинка в сером обрамлении). Следует выбрать картинку или же несколько и добавить в историю. Есть возможность перемещать и накладывать картинки друг на друга или же добавлять на них эффекты.

2. На Андроид. Стикер в скором времени будет функционировать и на Андроиде. Особенность создания коллажа – такая же, как и на Айфоне. До появления стикера можно задействовать старый способ. Нужно зайти в категорию «Создание», после чего перевести Insta в режим фона, отыскать картинку в Сети или в галерее (нужен формат PNG), скопировать их, открыть историю и вставлять изображения по одному.

Существуют еще такие варианты:

1. Применять стикер Гиф и находить в библиотеке GIPHY стикеры с прозрачностью, однако важно помнить: там не всегда есть то, что потребуется, все стикеры анимированные. Есть вариант сберечь историю в форме изображения, а после перезагрузить, в этом случае гифки станут обычными изображениями.

2. Применить инструмент, который так и именуется «Коллаж» в редакторе историй, однако в нем нет ничего специфичного – обычная сетка картинок. Нужно зайти в историю и кликнуть на «коллаж». Следует выбрать шаблон – сколько картинок будет в сетке. Нужно кликнуть на квадрат снизу слева для подбора изображений из галереи. В результате получается простой коллаж.

Описанный выше инструмент в редакторе историй пока не поддерживает добавление роликов, потому есть вариант использовать специальные приложения.

Коллажи в Инстаграм, как уже упоминалось выше, делают контент значительно разнообразнее. Обычные картинки и видео могут надоесть подписчикам, а коллажи, красивое сочетание изображение, которое радует глаз, способствует приросту подписчиков и увеличению интереса уже имеющихся. Кроме того, креативные коллажи можно применять, чтобы выкладывать реакции на сторис или ответы в историях на вопросы фолловеров.

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