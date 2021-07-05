Не так давно при развитии своего дела многие создавали сайт. Теперь зачастую вместо этого регистрируют профиль в Инстаграм *. Это намного дешевле и удобнее. В этой сети можно отображать товар лицом, принимать заказы и отмечать цены, выкладывать отзывы.
Сначала необходимо оформить прайс в текстовом виде, где стоит все подробно описать. Примите решение, где будут размещаться цены на товары или услуги – в публикациях, в папке актуальных сторис, или и там, и там.
После подумайте (по крайней мере, схематично), как обязан смотреться прайс: сколько публикаций и историй необходимо для правильного его оформления.
В данном плане должны быть:
Важно анализировать имеющийся прайс в случае колебания валют, изменения цен, изменения стоимости текущих расходов компании.
Как можно оформить прайс?
1. Если в одной услуге разные цены (к примеру, это стрижка, и цена зависит от длины волос), лучше отобразить эту услугу и стоимость к ней в одной публикации/истории.
2. Если у компании достаточное количество товаров и услуг, то проще создать специальную актуальную папку под каждую категорию. На одной истории размещается один товар и стоимость к нему.
3. Если же, наоборот, товаров немного, и они не подразделяются на категории, тогда стоит создать папку с наименованием «Товары» и размещаем истории туда. На каждую историю есть свой товар. Для галереи в публикации делаем обложку с наименованием «Товары» или «Услуги».
4. Есть сложные услуги, которые состоят из нескольких стадий. В частности, возведение здания, ремонт, проведение инженерных коммуникаций. В данной ситуации следует каждую стадию оформить с описанием и стоимостью в отдельной истории или в публикации. К примеру, для услуги технического обслуживания транспорта рекомендуется разделить прайс на этапы. И отметить стоимость каждого из них.
Цены в сети необходимо размещать таким образом, чтобы они точно не затерялись среди остального контента. Прайс, созданный в историях, важно зафиксировать в актуальном, в «вечных» сторис. Цены в публикациях можно оформлять как путеводитель или галерею. Когда клиент задает вопрос о стоимости, можно не отвечать каждый раз в подробностях, а просто отсылать ему линк на прайс. Это значительно снижает траты времени.
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