Как скачать видео и музыку из ТикТока?

Во многих мобильных версиях распространенных социальных сетей опция загрузки ролика не предусматривается. Так, например, в ФБ и Твиттере не получится загрузить видео даже со своего профиля. Для этого понадобится отдельное приложение и все равно качество, скорее всего, будет утеряно. В данном случае модераторы ТикТок более лояльны к своим пользователям. Они дают возможность качать видео (хоть свои, хоть чужие). Чтобы загрузить себе видео даже не нужно создавать профиль. Можно загружать любые видео, если владелец их специально не заблокировал. Чтобы загрузить чужой ролик, достаточно просто отыскать его в своей новостной ленте (или зайти на страничку юзера, у которого есть данное видео), после чего подобрать нужный вариант:

1. Простой метод загрузки ролика с ТикТок – необходимо открыть ролик, тапнуть по экрану и удерживать нажатие. Должно «выскочить» меню, где требуется выбрать опцию «Сохранить ролик». Оно сберегается автоматически в папке «Фотографии» на смартфоне.

2. Еще один несложный вариант: понадобится открыть нужный ролик, кликнуть кнопку «Поделиться», снизу экрана в открытом меню нужно нажать «Сохранить ролик» (он сберегается в папке «Фото»).





Скачать ролик без водяных знаков

Стандартное приложение ТикТок при загрузке ролика на телефон в обязательном порядке дополняет его водяными знаками. Это может стать ненужной деталь, если вы в будущем собираетесь сделать коллаж из роликов. Загрузить ролик без водяных знаков можно разными способами:

с помощью телеграм-бота;

специальных сайтов;

живых обоев (этот метод подходит для Айфонов).

В настоящее время функция скачивания прямого эфира не предусматривается. Однако тут можно обмануть приложение – пустить запись видео непосредственно во время прямого эфира.

Запрет на скачивание

Одни из последних обновлений в социальной сети ТикТок – разработчики дали возможность юзерам ставить запрет на загрузку видео другими. Как это можно сделать, если не хотите, чтобы ваши видео скачивались другими людьми:

нужно перейти в приложение;

открыть свой профиль;

следует нажать на кнопку, где изображены три точки, в верхнем углу справа, тогда высветится меню с настройками;

следует отыскать строчку «Конфиденциальность» и кликнуть на нее;

далее необходимо прокрутить страничку вниз;

отыскать активное поле «Разрешить нагрузку…» и нажать на него;

внутри можно отыскать два положения – включить и выключить, там можно настроить все, что нужно.

Это поможет спрятать ролики от присвоения некоторыми нерадивыми пользователями.

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