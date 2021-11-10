Как создать фан-аккаунт в ТикТок?

При поиске профилей популярных людей попадаются не только их официальные страницы, но и фанатские аккаунты. В чем смысл подобного профиля и зачем его создавать?

Прежде всего, дадим ответ, легитимно ли вести фанатский профиль в социальных сетях. Здесь нет однозначного ответа, все зависит от того, как именно вести страницу.

Есть такие варианты:

1.Можно вести официальный фанатский аккаунт, о котором известно знаменитости. Есть вариант брать фотографии и, к примеру, создавать коллажи и ролики и ставить на них официальные отметки. Подобная страница легальна, поскольку известный человек знает о нем и поддержал идею. Кроме того, такие страницы создают дополнительную рекламу знаменитостям.

2.Фейковый профиль кумира, где распространяются нелепые слухи, публикуются ролики без согласования, точно нелегитимен, и будет заблокирован системой после первой жалобы.

3.Еще один вариант – вести фанатскую страницу, копируя тексты и ролики из официального профиля. Вместе с тем в био должно быть отмечено, что это фанатский профиль, и публикации делаются не от лица известного человека. На фотографиях и роликах должны стоять отметки на официальный профиль кумира.

Зачем заводят фанатские профили?

В какой-то степени это хобби и возможность отыскать единомышленников, одинаково фанатеющих от определенной личности. Другие зарабатывают при помощи фанатских профилей. Часто происходит совмещение обоих вариантов. Иногда создатели фан-профилей таким образом набираются опыта, стремятся понять, как действуют социальные сети, в частности платформа ТикТок, что можно, а что запрещено делать. Затем на основе этого профиля раскручиваются бизнес-аккаунты и личные страницы.

Гарантий того, что ТикТок не заблокирует фанатские профили, стопроцентных нет. Даже если самой знаменитости известно о том, что есть такая страница, в любое время может поступить жалоба на использование чужих фотографий и видео, в том числе от посторонних юзеров. При этом причины жалобщиков могут быть совершенно обыденными, например, кому-то не понравилось, как происходит общение на странице.

Как снизить вероятность блокировки?

1. По наименованию аккаунта должно быть видно, что это фанатская страница. То есть буквально в названии профиля пишем имя кумира и слово Fan-page.

2. В био профиля тоже нужно указать сведения, имеющие отношение к знаменитости, например, цитату звезды.

3. Если контент берется откуда-то, его не нужно бездумно копировать, требуется изменять, добавлять стикеры, эффекты, переводить с языка на язык и т.д. То же самое касается видео и фото – видеомонтаж и коллажи, идеи для мемов в помощь.

4. Нельзя копировать контент с чужих фанатских профилей.

5. Нужно следить за новостями и выкладывать контент регулярно. Кроме того, избегайте острых тем, следите за тем, что выкладываете, чтобы ненароком не оскорбить фанатов или знаменитость.

6. В идеале было бы неплохо получить разрешение от знаменитости, если это возможно.

7. Ставьте пометки на официальную страницу кумира.

Чтобы продвинуть фанатский аккаунт, рекомендуется:

выкладывать качественные и креативные ролики;

придумать оригинальный, ни на что не похожий стиль ведения профиля;

выкладывать подходящие хэштеги;

подписываться на фолловеров знаменитости;

создать объединение с другим аккаунтом, общаться, ставить пометки.

Заработать на фанатском аккаунте можно, продавая рекламу на странице, мерч, посвященный кумиру, также занимаясь продажей известных фанатских профилей и перенаправлением трафика из ТикТок на другие площадки, например, в Инстаграм *.





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