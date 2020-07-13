Как закрыть комментарии в Инстаграм *

Комментарии под постами в Инстаграм * позволяют видеть реакцию пользователей на предложенный Вами материал. Бывают ситуации, когда Вы бы не хотели их получать по различным причинам. Закрыть комментарии достаточно просто, существует несколько способов это сделать:
Для реализации всех перечисленных способов понадобится минимум времени и усилий.
Если Вы планируете скрыть комментарии через компьютер, необходимо:
Веб-версия Инстаграм * позволяет задавать ключевые слова, чтобы убрать сообщения, содержащие их, а также использовать стандартный набор стоп-слов, которые уже есть в базе системы.
То же самое можно сделать через мобильное устройство. В своем профиле необходимо перейти в настройки, найти раздел «Конфиденциальность», в нем выбрать «Комментарии». Здесь Вы можете воспользоваться как стандартными настройками, так и создать свой личный фильтр. В последнем случае в разделе «Ручной фильтр» следует прописать все слова, комментарии с которыми Вы не хотели ли бы отображать в своем профиле.
В том же разделе управления комментариями необходимо выбрать опцию «Все». Вам будет предложено разрешить отображать записи под постами от:
Вам остается выбрать подходящий для себя вариант и разрешить комментировать публикации тем пользователям, которым Вы посчитаете нужным. Возможна блокировка записей от конкретных лиц. В этом случае видеть свои комментарии будут только они сами. При этом человеку не придет никакого уведомления о блокировке, а при желании Вы сможете ее отменить.
Если использовать официальное приложение Инстаграм *, а не веб-версию, появляется доступ к «Расширенным настройкам», благодаря которым можно, например, закрыть доступ к комментированию определенного поста. Чтобы это сделать, достаточно передвинуть рычажок влево напротив строки «выключить комментарии». Данная настройка доступна как для новых, так и для размещенных ранее публикаций.
С одной стороны, отказ от комментариев дает возможность отгородиться от неприятных высказываний в свой адрес и спама. С другой, закрывает доступ к общению с подписчиками, что не есть хорошо. Чтобы принять верное решение, стоит понимать, с какой целью Вы заводите профиль. Если Вы хотели бы общаться исключительно с друзьями и знакомыми, отличным вариантом станет закрытый аккаунт.
Если же Вы планируете расширять аудиторию, желаете прославиться или будете использовать страницу для продвижения какого-либо товара или услуги, без общения с подписчиками не обойтись. В этом случае лучше подойдут стандартные фильтры, чем полное отключение возможности взаимодействия с фолловерами. Получая негативные комментарии, главное правильно на них реагировать:
Негативные комментарии могут побудить самых преданных подписчиков вступить в диалог с недовольным лицом, что будет полезно для раскрутки аккаунта. Если у Вас нет времени или желания заниматься самостоятельным продвижением страницы и вникать во все тонкости, обратитесь в нашу компанию. Мы гарантируем оперативность, высокое качество и доступную стоимость предоставления услуг.
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