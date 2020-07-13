Как закрыть комментарии в Инстаграм *

Комментарии под постами в Инстаграм * позволяют видеть реакцию пользователей на предложенный Вами материал. Бывают ситуации, когда Вы бы не хотели их получать по различным причинам. Закрыть комментарии достаточно просто, существует несколько способов это сделать:





Задать ключевые слова, которыми часто пользуются спамеры и прочие пользователи, чье мнение Вас не интересует, и исключить их из числа комментаторов. Эта функция доступна как в мобильной, так и в компьютерной версии социальной сети.

Исключить оскорбительные сообщения. Этим тоже можно сделать как через браузер с помощью стационарного компьютера, так и с мобильного устройства. Другие методы доступны исключительно в мобильной версии.

Можно открыть комментарии только для подписчиков и подписок.

При желании можно запретить обсуждение только под определенными постами.

Существует возможность закрыть доступ к комментариям отдельным подписчикам.

Можно закрыть аккаунт, и тогда все публикации будут доступны только тем, кому Вы разрешите подписаться на свою страницу.





Для реализации всех перечисленных способов понадобится минимум времени и усилий.





Скрытие комментариев по ключевым словам





Если Вы планируете скрыть комментарии через компьютер, необходимо:





зайти на сайт instagram *.com и перейти в свой профиль;

выбрать « Редактировать профиль »;

»; в меню с левой стороны нажать « Конфиденциальность и безопасность »;

»; после того, как откроется окно, перейти к редактированию установок.





Веб-версия Инстаграм * позволяет задавать ключевые слова, чтобы убрать сообщения, содержащие их, а также использовать стандартный набор стоп-слов, которые уже есть в базе системы.





То же самое можно сделать через мобильное устройство. В своем профиле необходимо перейти в настройки, найти раздел «Конфиденциальность», в нем выбрать «Комментарии». Здесь Вы можете воспользоваться как стандартными настройками, так и создать свой личный фильтр. В последнем случае в разделе «Ручной фильтр» следует прописать все слова, комментарии с которыми Вы не хотели ли бы отображать в своем профиле.





Ограничение к комментированию для отдельных пользователей





В том же разделе управления комментариями необходимо выбрать опцию «Все». Вам будет предложено разрешить отображать записи под постами от:





всех пользователей; людей, подписанных друг на друга; Ваших подписчиков; пользователей, на которых подписаны Вы.





Вам остается выбрать подходящий для себя вариант и разрешить комментировать публикации тем пользователям, которым Вы посчитаете нужным. Возможна блокировка записей от конкретных лиц. В этом случае видеть свои комментарии будут только они сами. При этом человеку не придет никакого уведомления о блокировке, а при желании Вы сможете ее отменить.





Отключение комментариев к одной публикации





Если использовать официальное приложение Инстаграм *, а не веб-версию, появляется доступ к «Расширенным настройкам», благодаря которым можно, например, закрыть доступ к комментированию определенного поста. Чтобы это сделать, достаточно передвинуть рычажок влево напротив строки «выключить комментарии». Данная настройка доступна как для новых, так и для размещенных ранее публикаций.





Преимущества и недостатки закрытых комментариев





С одной стороны, отказ от комментариев дает возможность отгородиться от неприятных высказываний в свой адрес и спама. С другой, закрывает доступ к общению с подписчиками, что не есть хорошо. Чтобы принять верное решение, стоит понимать, с какой целью Вы заводите профиль. Если Вы хотели бы общаться исключительно с друзьями и знакомыми, отличным вариантом станет закрытый аккаунт.

Если же Вы планируете расширять аудиторию, желаете прославиться или будете использовать страницу для продвижения какого-либо товара или услуги, без общения с подписчиками не обойтись. В этом случае лучше подойдут стандартные фильтры, чем полное отключение возможности взаимодействия с фолловерами. Получая негативные комментарии, главное правильно на них реагировать:





обращать внимания на открытые оскорбления и откровенные попытки задеть Вас, чужое мнение не должно становиться препятствием на пути к Вашей цели – раскрутить страницу и начать получать прибыль;

отвечать на замечания сдержанно и спокойно, не поддаваясь на провокации, что позволит показать своим подписчикам свою уверенность в себе и характер;

если отрицательный отзыв имеет основание, его стоит использовать для улучшения качества контента или стратегии продвижения.





Негативные комментарии могут побудить самых преданных подписчиков вступить в диалог с недовольным лицом, что будет полезно для раскрутки аккаунта. Если у Вас нет времени или желания заниматься самостоятельным продвижением страницы и вникать во все тонкости, обратитесь в нашу компанию. Мы гарантируем оперативность, высокое качество и доступную стоимость предоставления услуг.





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