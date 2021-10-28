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При выборе цели для накруток просмотров, лайков, подписчиков, важно правильно указать ссылку на объект, в отношении которого будет исполнен заказ. Ниже дано подробное описание выбора ссылки для всех вариантов накрутки.



Накрутка лайков и комментариев

Скопируйте ссылку на пост. Для этого откройте пост в мобильном приложении или десктопной версии. В первом варианте копировать ссылку можно в меню, которое открывается при нажатии на 3 точки в правой части экрана. В веб версии приложения копировать необходимо адресную строку. 


Какая ссылка нужна для накрутки лайков и комментариев на пост во Вконтакте в мобильном приложении?




Какая ссылка нужна для накрутки лайков и комментариев на пост во Вконтакте в десктопной версии?




#vk

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