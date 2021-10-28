Какая ссылка нужна для накрутки лайков и подписчиков в Instagram?

При выборе цели для накруток важно правильно указывать ссылку на объект, в отношении которого будет исполнен заказ.

Для накрутка лайков на последние посты в Instagram нужно указать не ссылку на отдельные посты, а логин или ссылку на аккаунт.





Скопируйте ссылку на свой аккаунт в веб-версии приложения или укажите только логин, который содержится в ссылке. Например, ссылка на наш профиль: https://www.instagram.com/smmtouch_blog/ При этом наш логин: smmtouch_blog.





Как узнать свой логин в приложении Instagram





Как скопировать ссылку на аккаунт в веб-версии Instagram



