  1. Главная
  2. Блог

При выборе цели для накруток важно правильно указывать ссылку на объект, в отношении которого будет исполнен заказ.

Для накрутка лайков на последние посты в Instagram * нужно указать не ссылку на отдельные посты, а логин или ссылку на аккаунт.


Скопируйте ссылку на свой аккаунт в веб-версии приложения или укажите только логин, который содержится в ссылке. Например, ссылка на наш профиль: https://www.instagram *.com/smmtouch_blog/ При этом наш логин: smmtouch_blog.


Как узнать свой логин в приложении Instagram *


Как скопировать ссылку на аккаунт в веб-версии Instagram *


* Запрещенная в РФ экстремистская организация.

#Instagram *

Популярные статьи

Займись раскруткой своей страницы уже сегодня! Мы привлекаем качественную аудиторию для Вашего аккаунта, что сделает Вас популярным уже через несколько часов.

навигация:

контакты:

Англия: +447458164601
[email protected]
© 2017 - 2023 Все права защищены.