Какая ссылка нужна для накрутки лайков и просмотров на пост в Instagram?

Какая ссылка нужна для накрутки лайков и просмотров на пост в Instagram?





При выборе цели для накруток просмотров, лайков, подписчиков, важно правильно указать ссылку на объект, в отношении которого будет исполнен заказ.





В мобильном приложении откройте выбранную публикацию и в правом верхнем углу выберите 3 точки. В открывшемся меню выберите «Копировать ссылку». Теперь ссылка скопирована в буфер обмена, достаточно её вставить в поле для ввода.









В веб-версии приложения также необходимо открыть публикацию и выбрать текст ссылки в адресной строке.

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