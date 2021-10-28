Какая ссылка нужна для накрутки лайков и просмотров на видео в Youtube?





При выборе цели для накруток просмотров, лайков, подписчиков, важно правильно указать ссылку на объект, в отношении которого будет исполнен заказ. Ниже дано подробное описание выбора ссылки для всех вариантов накрутки.









Накрутка лайков и просмотров

В мобильной версии откройте видео, на которое необходимо накрутить лайки или просмотры. Под видео нажмите кнопку «Поделиться». В открывшемся меню скопируйте ссылку.





В десктопной версии необходимо открыть выбранное видео и скопировать ссылку из адресной строки.





Какая ссылка нужна для накрутки лайков и просмотров на видео в приложении Youtube?













Какая ссылка нужна для накрутки лайков и просмотров на видео в десктопной версии Youtube?















