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При выборе цели для накруток просмотров, лайков, подписчиков, важно правильно указать ссылку на объект, в отношении которого будет исполнен заказ. Ниже дано подробное описание выбора ссылки для всех вариантов накрутки.



Накрутка лайков и просмотров

В мобильной версии откройте видео, на которое необходимо накрутить лайки или просмотры. Под видео нажмите кнопку «Поделиться». В открывшемся меню скопируйте ссылку. 


В десктопной версии необходимо открыть выбранное видео и скопировать ссылку из адресной строки.


Какая ссылка нужна для накрутки лайков и просмотров на видео в приложении Youtube?




Какая ссылка нужна для накрутки лайков и просмотров на видео в десктопной версии Youtube?





#Youtube

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