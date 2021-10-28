При выборе цели для накруток просмотров, лайков, подписчиков, важно правильно указать ссылку на объект, в отношении которого будет исполнен заказ. Ниже дано подробное описание выбора ссылки для всех вариантов накрутки.
Накрутка лайков и просмотров
В мобильной версии откройте видео, на которое необходимо накрутить лайки или просмотры. Под видео нажмите кнопку «Поделиться». В открывшемся меню скопируйте ссылку.
В десктопной версии необходимо открыть выбранное видео и скопировать ссылку из адресной строки.
Какая ссылка нужна для накрутки лайков и просмотров на видео в приложении Youtube?
Какая ссылка нужна для накрутки лайков и просмотров на видео в десктопной версии Youtube?
#Youtube