Какая ссылка нужна для накрутки подписчиков канала в Youtube?

При выборе цели для накруток просмотров, лайков, подписчиков, важно правильно указать ссылку на объект, в отношении которого будет исполнен заказ. Ниже дано подробное описание выбора ссылки для всех вариантов накрутки.













Накрутка подписчиков

В мобильном приложении авторизуйтесь и откройте свой канал. В правом верхнем углу найдите 3 точки. После нажатия на них в выпавшем меню можно выбрать «Поделиться». Скопированная в буфер обмена ссылка и будет ссылкой на канал.





В десктопной версии Youtube ссылку необходимо копировать из адресной строки. Для этого перейдите в свой канал и выберите все символы из адресной строки.





Какая ссылка нужна для накрутки подписчиков канала в приложении Youtube?













Какая ссылка нужна для накрутки подписчиков канала в десктопной версии Youtube?















