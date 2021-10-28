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При выборе цели для накруток просмотров, лайков, подписчиков, важно правильно указать ссылку на объект, в отношении которого будет исполнен заказ. Ниже дано подробное описание выбора ссылки для всех вариантов накрутки.




Накрутка подписчиков

В мобильном приложении авторизуйтесь и откройте свой канал. В правом верхнем углу найдите 3 точки. После нажатия на них в выпавшем меню можно выбрать «Поделиться». Скопированная в буфер обмена ссылка и будет ссылкой на канал. 


В десктопной версии Youtube ссылку необходимо копировать из адресной строки. Для этого перейдите в свой канал и выберите все символы из адресной строки.


Какая ссылка нужна для накрутки подписчиков канала в приложении Youtube?




Какая ссылка нужна для накрутки подписчиков канала в десктопной версии Youtube?





#Youtube

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