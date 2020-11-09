Какой контент может не понравиться в ТикТок

Какой контент может не понравиться в Tik Tok?

Любая критика делится на конструктивную и неконструктивную. Важно отделять одно от другого. Если в социальной сети (любой) под вашим постом оставили негативный комментарий, не нужно сразу думать, что вы сделали что-то не так. Смотрите по содержанию. Какой отзыв, в каком тоне он оставлен, на что человек предлагает обратить внимание. Если это просто поток сознания, то вообще не стоит принимать такие комментарии близко к сердцу. Пользователь просто хочет самоутвердиться за ваш счет.





ТикТок – специфическая платформа в том плане, что здесь из-за возраста и особенности аудитории и в большинстве случаев развлекательного контента вообще может произойти все, что угодно. Отзывы могут быть любыми: негативными, положительными, на непонятном, возможно школьно-подростковом слэнге, не нести никакого смысла и конструктива или наоборот внезапно быть продуманными и написанными сложными предложениями. В любом случае смотрите на их содержание, по теме ли они.





Если так подумать, не понравиться в плане содержания может вообще все, что угодно, но для этого надо очень сильно постараться: снять, что называется «на коленке», трясти камерой, не использовать никаких эффектов, оборвать на самом интересном месте, не сделать никакого вывода.





Чтобы окончательно разобраться в вопросе, составим список того, что может не понравиться на такой платформе, как ТикТок:





1. Плохое качество съемки. На это укажут и на Ютуб, и в Инстаграм. Пользователям неинтересно смотреть на размытое изображение, темный экран и силуэты на нем. Даже если вы снимаете что-то совершенно невообразимое, позаботьтесь о качестве съемки.

2. Несоответствие названия содержанию видео. Ролик может называться «Милый котик», но появилась лишь лапка или весь котик, но в конце, а все время до этого вы снимали комнату. Это точно никому не понравится. Если пользователь кликает на видео с наименованием «Милый котик», будьте уверены, он хочет увидеть именно его.

3. Видео просто о чем-нибудь. В любом ролике должна быть какая-то изюминка, которая сделает его пусть незамысловатым, но оригинальным. Даже если будут стикеры, маски, но ролик должен чем-то выделяться. Если это будет просто съемка в стиле «что вижу то и снимаю», толку от этого никакого.

4. Публика ТикТок с одной стороны неприхотлива, а с другой стороны требовательна. Аудиторию платформы не нужно «грузить», поучать, давать напрошенные советы, даже если вы их раздаете, съезжая с американских горок. С пользователями просто нужно быть на одной волне.

5. Миф считать, что грустные, слезливые видео не вызовут ответной реакции и просмотров. Такое очень даже котируется. Можно даже снимать видео с социальным подтекстом. Здесь вопрос в другом: социальные проблемы должны быть близки аудитории. Не получится снять видео про особенности электронных дневников или жизни в студенческом общежитии, а потом снять видео про пенсионную реформу и стремиться получить отклик от тех же людей. Скорее всего, в последнем случае на ТикТок вас не поймут.

6. Вопрос в комментариях: «Почему это у меня в рекомендациях?» – не несет отрицательной коннотации. Это, скорее, недоумение. Алгоритмы распределения рекомендаций очень специфичны, поэтому такое бывает. Вы можете порадоваться, что попали в эту категорию. Чаще всего рекомендованное смотрят.





Если вы резко поменяли тематику видео, постоянные подписчики могут не оценить. Они уже привыкли к определенному контенту и ждут чего-то похожего. Поэтому если все-таки решите поменять стиль, тему и подачу, делайте это постепенно. Развивайтесь и раскручивайте свой ТикТок!





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