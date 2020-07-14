Хештеги в Инстаграм *: мифы и реальность

Что такое хештег, знают все пользователи Instagram *. Слова-метки, проставляемые через решетку, помогают найти пост на интересующую тему среди огромного количества публикаций, выкладываемых ежедневно. Про тэги ходит множество мифов, не совсем соответствующих реальности, в которых мы и планируем разобраться.





Что нужно знать про хештеги в Инстаграм *





Предлагаем разобраться, что из того, что нам известно про тэги, правда, а что – миф:





Без хештегов невозможно продвижение . Это не совсем правда. Алгоритмы Инстаграм * устроены не так просто, как может показаться на первый взгляд. При продвижении публикации система учитывает не только тэги, а и ключевые слова по заданной тематике. Поэтому, составляя текст для поста, стоит использовать слова, наиболее характерные для раскрываемой Вами темы.

. Это не совсем правда. Алгоритмы Инстаграм * устроены не так просто, как может показаться на первый взгляд. При продвижении публикации система учитывает не только тэги, а и ключевые слова по заданной тематике. Поэтому, составляя текст для поста, стоит использовать слова, наиболее характерные для раскрываемой Вами темы. Необходимо использовать как можно больше хештегов, тематических и общих . На самом деле оптимальным числом слов-меток для одной публикации считается 5-7 штук и желательно, чтобы все они касались выбранного Вами направления.

. На самом деле оптимальным числом слов-меток для одной публикации считается 5-7 штук и желательно, чтобы все они касались выбранного Вами направления. Хештеги в комментариях не влияют на поиск . Это не так. Тэги, прописанные в комментариях, считываются, но для того, чтобы они оказывали влияние на продвижение, писать их нужно сразу. Так часто делают блогеры при составлении длинного поста, который не помещается в рамки допустимого количества символов одной публикации.

. Это не так. Тэги, прописанные в комментариях, считываются, но для того, чтобы они оказывали влияние на продвижение, писать их нужно сразу. Так часто делают блогеры при составлении длинного поста, который не помещается в рамки допустимого количества символов одной публикации. Обязательно прописывать тэги вручную, а не выбирать из предложенного списка . Это неправда, незачем тратить свое время на лишние действия.

. Это неправда, незачем тратить свое время на лишние действия. Можно использовать один и тот же набор хештегов для всех постов. На самом деле под каждой публикацией необходимо писать различные тэги. Это не значит, что они совсем не могут повторяться, но одинаковый набор слов-меток замедляет продвижение в Инстаграм *.





Хештеги – эффективный инструмент в продвижении аккаунта, но только его недостаточно для того, чтобы попасть в ТОП. Если Вы хотите за короткое время получить требуемое количество подписчиков, лайков и просмотров, воспользуйтесь услугами нашего сайта. Мы гарантирует высокое качество аудитории, безопасность и доступность ценовой политики.





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