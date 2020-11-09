Когда лучше всего публиковать видео в ТикТок?

Когда лучше всего публиковать видео в TikTok?

Как и в любой другой социальной сети, которая настроена на продвижение, развитие имеющихся страниц, в ТикТок немаловажное значение имеет время публикаций роликов. Конечно, их качество, яркость, четкость, оригинальность остаются в приоритете, но время публикации тоже не стоит сбрасывать со счетов.

Успех зависит от множества факторов. Лента ТикТок учитывает интересы пользователей, анализирует, что было просмотрено ранее, как часто и до конца ли. Важны мельчайшие нюансы, в том числе и время поста.

Самое подходящее время для публикаций роликов

При выборе времени публикации ролика, необходимо выяснить, для кого он предназначается. Вообще это стоит сделать сильно заранее, чтобы к моменту основных постов уже четко представлять себе, как выглядит ваша целевая аудитория, сколько ей лет, чем она занимается и что ей интересно. Помните, что ТикТок не Инстаграм и уж тем более не Фейсбук. Основной возраст пользователей ТикТок – 13-25 лет. Есть и старше, но их меньшинство, и они только начинают осваивать эту социальную сеть. Главные пользователи – преимущественно школьники и студенты, у которых свой режим дня, отличный от способа жизни взрослого работающего человека, и свои интересы, которые могут быть странными и непонятными, но если думать, как целевая аудитория, можно вполне ее понять, и осознать, что нужно им и нужно ли это вам.

Итак, если это ролики для школьников, то они сейчас заходят в ТикТок в течение всего дня: на переменах, а то и на уроках. Заходят и после них. Если ролики рассчитаны на студентов, то подходят и вечерние часы и даже ночные. Некоторые студенты работают и могут быть заняты более важными делами, чем просиживание в ТикТок.

Определенные исследования показывают, что оптимально выкладывать некоторые ролики, исходя из дня недели. Кроме того, можно обыгрывать и время суток: желать доброго утра или спокойной ночи.





Какие ролики и когда выкладывать?





Если, к примеру, вы дошили новый костюм или сделали косплей, не стоит ждать определенного дня или события, времени, поделитесь с подписчиками сразу. Что касается всего остального, то:





1. В понедельник можете оригинально поздравить фолловеров с началом новой учебной недели, пожелайте им не взорвать школу или институт, а достойно встретиться с трудностями.

2. Во вторник можно и нужно публиковать новые ролики на разные темы.

3. В среду похвастайтесь достижениями.

4. В четверг выложите ролик с тренировки, занятий спортом.

5. В пятницу поздравьте подписчиков с окончанием учебной недели.

6. Что касается выходных, то в это время школьники и студенты и даже уже работающие пользователи в большинстве случаев ничем не заняты. В это время можно и нужно радовать своих подписчиков новыми роликами на разную тематику. Создавайте интересные ролики хоть в течение всех выходных, чтобы было, что показать подписчикам, которым не на что отвлекаться во время отдыха.





Если вы привлекаете на свой аккаунт людей постарше, середина дня для публикации не подходит. Старайтесь выкладывать ролики ближе к вечеру, когда большая часть работающих людей возвращается домой. Можно выкладывать утром, когда пользователи находятся в социальных сетях во время завтрака. Привлекайте подписчиков и выкладывайте ролики из ТикТок в других социальных сетях, например, Фейсбук. Если ваш контент будет интересен, многие перейдут по ссылке ролика и инсталлируют на свои смартфоны приложение ТикТок. Когда переход будет более-менее массовым, аудитория ТикТок повзрослеет. Поэтому время публикации видео однозначно не стоит сбрасывать со счетов.





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