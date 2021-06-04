Конкурентные рекламные возможности ТикТок

Перемена власти в Соединенных Штатах дала возможность платформе ТикТок и ее пользователям вздохнуть свободнее. Поэтому администрация сервиса стремится в настоящее время расширить возможности продаж. Они добавили несколько вариантов, которых ранее не было. В настоящее время относительно молодая платформа ТикТок способна составить конкуренцию не лишь бы кому, а рекламному гиганту Фейсбук.









В 2021 году возникнут замечательные возможности для пользователей – заработок на рекламе. Производители смогут реализовывать свои товары онлайн. Приложение дополнится такими опциями:

1. Юзеры, профили которых можно назвать известными, получат возможность указывать линк и зарабатывать на этом. Оплата за каждую реализацию товара по данному линку будет начислена в автоматическом режиме.

2. Появится возможность указать линк на продукт вне зависимости от того, оплачивается ли это в официальном порядке торговой маркой или нет.

3. В ТикТок будут создаваться каталоги с товарами, а это даст возможность компаниям развивать и продвигать свои коммерческие профили.

4. Приобретения в онлайн режиме тоже появятся. Несколько кликов, и пользователь будет иметь возможность купить товар через аккаунты блогеров.

Кроме того, платформа делает все возможное, чтобы усовершенствовать опции таргетинга в ТикТок. Разумеется, рекламодатели не стоят в очереди для тестирования новой платформы для рекламы. Так как на ТикТок все еще по-прежнему находится в основном молодая аудитория, список товаров, которые можно ей предложить, лимитирован.

Однако освоение обозначенной платформы даст возможность привлечь новых подписчиков. По проведенным исследованиям: почти 40% пользователей ТикТок не имеют страниц на ФБ, а 60% тиктокеров не имеют профилей в Твиттере.





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08.02.2021