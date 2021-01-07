Лента обучения в ТикТок: что ожидать пользователям?

Не так давно социальная сеть TikTok начала тестировать новую вкладку в ТикТок, которая называется «Learn». Для русскоговорящей аудитории она будет именоваться «Обучение» или же «Туториалы». Лента, называющаяся «Learn», будет находится в отдельной вкладке совместно с такими лентами, как «Подписки» и «Рекомендации». В данной категории юзеры будут иметь возможность смотреть ролики образовательного характера. Сегодня лента «Лерн» видна не всем пользователям, при этом у некоторых категория то появлялась, то снова исчезала. Похоже, что задача инновационной функции – повышение охвата образовательных роликов.

Когда «Learn» появляется у юзеров, сама вкладка находится вверху экрана, рядом с категориями «Following» и «For you».

По всей вероятности в скором времени TikTok будет делать ставки не только на развлекательный, но и на образовательный контент. Стоит ожидать увеличения количества видео, где можно будет пройти мастер-класс, обучение, узнать что-то новое. Множество подобных роликов уже есть на Ютуб. Похоже, ТикТок решил не отставать и отойти немного от славы развлекательной социальной сети.

Другой информации о ленте Learn пока нет.

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