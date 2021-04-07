Личные сообщения в ТикТок: как включить и написать?

В TikTok можно не только выкладывать собственные ролики и смотреть чужие, но и коммуницировать с фолловерами благодаря инсталлированному мессенджеру. Специфика работы такая же, как и у Директа в Инстаграм *. Это не главная опция приложения, поэтому не все знают, как включать личные сообщения и как общаться.

Намеренно подключать опцию нет необходимости, потому что она работает по умолчанию, однако рекомендуется отрегулировать список тех, кто имеет возможность писать, а кто нет, чтобы мессенджер не закидали спамом. Для этого следует зайти в настройки и подвигать ползунками. В разделе «Безопасность» есть вкладка: «кто может отправлять личные сообщения». Данный пункт не относится к исходящим сообщениям, только к входящим.

По умолчанию могут писать только друзья, но есть и другие варианты. Всего три решения:

все – может написать любой фолловер;

друзья – могут написать только те подписчики, на которых подписаны вы (иными словами те, с кем есть взаимная подписка);

никто – можно полностью отключить опцию сообщений.

Если профиль создан относительно недавно, лучше поставить в настройках «все» или «друзья». Если уже набрали популярность как блогер, меняйте настройки на «Никто» или оставляйте «Друзья».

Едва юзер открывает ТикТок, он видит ленту рекомендаций. Внизу есть категория «входящие». В обозначенном разделе выявляется вся активность остальных юзеров, а именно реакции, подписки, комментарии, здесь еще отображаются обновления от социальной сети, входящие сообщения и т.д. Если кликнуть на «вся активность», то есть возможность настроить, что именно отображать в категории входящих. Так, можно отображать только реакции или тех, кто подписался. Сообщения находятся на значке с «самолетиком», как и Директ в Инстаграм *.

Написать сообщения в мессенджере ТикТок можно:

открыть чат и найти требуемый диалог;

кликнуть на плюсик и отыскать в перечне пользователей того, с кем получилось вести диалог;

отыскать юзера по нику;

открыть нужный аккаунт и кликнуть на сообщение.

Если пользователь, которому собираетесь написать сообщение, не менял обычные настройки, у него стоит вариант «Друзья», а это означает, что написать вы ему сможете только в случае взаимной подписки. В мессенджере ТикТок, как в других, доступны разные функции вроде эмодзи, гивок, репост роликов и т.д. Личные сообщения в этой сети – минимум возможностей и все самое необходимое.

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