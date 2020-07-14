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Чем популярнее страница в Инстаграме, тем больше у нее подписчиков и тем большее число лайков и комментариев она собирает. И наоборот, чем больше реакций и фолловеров у аккаунта, тем больше его шансы выйти в ТОП. Раньше количество подписок и лайков, которые мог поставить один пользователь, не было никак ограничено. Но с 2013 года разработчиками социальной сети введены лимиты, несоблюдение которых может стать причиной блокировки страницы. Чтобы не попасть в бан, стоит знать, каковы предельные допустимые значения осуществляемых действий.

Лимиты Инстаграм


Зачем Инстаграм установил лимиты

Достаточно часто проплаченные аккаунты, рекламируя свою продукцию, спамят на страницах других пользователей. Во избежание захламленности профилей рекламным мусором и были созданы лимиты. Они ограничивают количество лайков, комментариев и подписок, которые можно совершать с одной страницы в течение суток. Выходит, что столкнуться с блокировкой может любой пользователь, который будет принят системой за бота из-за слишком активных действий.


Каковы лимиты Instagram


Лимиты отличаются между собой в зависимости от того, новый или старый у Вас аккаунт. Новыми считаются все страницы, созданные менее 6 месяцев назад. Ограничения устанавливаются на все действия в социальной сети.


Количество отправленных сообщений в директе:


  • 30 сообщений 30 пользователям – для новых аккаунтов;
  • 60 сообщений 60 пользователям – для старых.


Подписки/отписки:


  • для новых аккаунтов – не более 30 в час и 720 в день;
  • для старых страниц – не более 60 в час и 1440 в день.


Число лайков:


  • новые пользователи могут оценивать не более 30 публикаций в час и 720 в день;
  • для старых аккунтов допустимые показатели – 60 лайков в час, 1440 в сутки.


Сторис:


  •  как новым, так и старым пользователям выделяется 15 секунд на одно видео, а ограничений по их количеству нет.


Публикации:


  • число постов не ограничено для владельцев как новых, так и старых страниц.


Количество знаков:


  • максимальное число символов, которое можно оставить под фотографией или видео, составляет 2 тысячи.


В прошлом году появились ограничения, не соблюдение которых способно привести к блокировке страницы:


  • запрещена продажа или передача аккаунта другому пользователю;
  • недопустимо ведение чужой страницы, за исключением ситуаций, когда компания нанимает сотрудника для продвижения ее аккаунта в Инстаграм;
  • нельзя использовать имя пользователя в качестве наименования веб-страницы, не получив соответствующего разрешения;
  • накрутка с помощью специальных приложений также недопустима;
  • размещение фотографий с чужого аккаута, если его владелец подаст на Вас жалобу;
  • запрещено оскорбление и унижение других пользователей социальной сети.


Также в Instagram не разрешено размещение контента «для взрослых» и призывы к проставлению лайков и комментариев. Если Вы хотите поднять свою страницу в ТОП, лучше обратиться в нашу компанию. Быстро, безопасно и по доступной цене мы обеспечим Вас требуемым количеством подписчиков, лайков и просмотров.


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