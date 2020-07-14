Лимиты Инстаграм

Чем популярнее страница в Инстаграме, тем больше у нее подписчиков и тем большее число лайков и комментариев она собирает. И наоборот, чем больше реакций и фолловеров у аккаунта, тем больше его шансы выйти в ТОП. Раньше количество подписок и лайков, которые мог поставить один пользователь, не было никак ограничено. Но с 2013 года разработчиками социальной сети введены лимиты, несоблюдение которых может стать причиной блокировки страницы. Чтобы не попасть в бан, стоит знать, каковы предельные допустимые значения осуществляемых действий.
Достаточно часто проплаченные аккаунты, рекламируя свою продукцию, спамят на страницах других пользователей. Во избежание захламленности профилей рекламным мусором и были созданы лимиты. Они ограничивают количество лайков, комментариев и подписок, которые можно совершать с одной страницы в течение суток. Выходит, что столкнуться с блокировкой может любой пользователь, который будет принят системой за бота из-за слишком активных действий.
Лимиты отличаются между собой в зависимости от того, новый или старый у Вас аккаунт. Новыми считаются все страницы, созданные менее 6 месяцев назад. Ограничения устанавливаются на все действия в социальной сети.
Количество отправленных сообщений в директе:
Подписки/отписки:
Число лайков:
Сторис:
Публикации:
Количество знаков:
В прошлом году появились ограничения, не соблюдение которых способно привести к блокировке страницы:
Также в Instagram не разрешено размещение контента «для взрослых» и призывы к проставлению лайков и комментариев. Если Вы хотите поднять свою страницу в ТОП, лучше обратиться в нашу компанию. Быстро, безопасно и по доступной цене мы обеспечим Вас требуемым количеством подписчиков, лайков и просмотров.
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