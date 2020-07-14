Лимиты Инстаграм *

Чем популярнее страница в Инстаграме *, тем больше у нее подписчиков и тем большее число лайков и комментариев она собирает. И наоборот, чем больше реакций и фолловеров у аккаунта, тем больше его шансы выйти в ТОП. Раньше количество подписок и лайков, которые мог поставить один пользователь, не было никак ограничено. Но с 2013 года разработчиками социальной сети введены лимиты, несоблюдение которых может стать причиной блокировки страницы. Чтобы не попасть в бан, стоит знать, каковы предельные допустимые значения осуществляемых действий.





Зачем Инстаграм * установил лимиты

Достаточно часто проплаченные аккаунты, рекламируя свою продукцию, спамят на страницах других пользователей. Во избежание захламленности профилей рекламным мусором и были созданы лимиты. Они ограничивают количество лайков, комментариев и подписок, которые можно совершать с одной страницы в течение суток. Выходит, что столкнуться с блокировкой может любой пользователь, который будет принят системой за бота из-за слишком активных действий.





Каковы лимиты Instagram *





Лимиты отличаются между собой в зависимости от того, новый или старый у Вас аккаунт. Новыми считаются все страницы, созданные менее 6 месяцев назад. Ограничения устанавливаются на все действия в социальной сети.





Количество отправленных сообщений в директе:





30 сообщений 30 пользователям – для новых аккаунтов;

60 сообщений 60 пользователям – для старых.





Подписки/отписки:





для новых аккаунтов – не более 30 в час и 720 в день;

для старых страниц – не более 60 в час и 1440 в день.





Число лайков:





новые пользователи могут оценивать не более 30 публикаций в час и 720 в день;

для старых аккунтов допустимые показатели – 60 лайков в час, 1440 в сутки.





Сторис:





как новым, так и старым пользователям выделяется 15 секунд на одно видео, а ограничений по их количеству нет.





Публикации:





число постов не ограничено для владельцев как новых, так и старых страниц.





Количество знаков:





максимальное число символов, которое можно оставить под фотографией или видео, составляет 2 тысячи.





В прошлом году появились ограничения, не соблюдение которых способно привести к блокировке страницы:





запрещена продажа или передача аккаунта другому пользователю;

недопустимо ведение чужой страницы, за исключением ситуаций, когда компания нанимает сотрудника для продвижения ее аккаунта в Инстаграм *;

нельзя использовать имя пользователя в качестве наименования веб-страницы, не получив соответствующего разрешения;

накрутка с помощью специальных приложений также недопустима;

размещение фотографий с чужого аккаута, если его владелец подаст на Вас жалобу;

запрещено оскорбление и унижение других пользователей социальной сети.





Также в Instagram * не разрешено размещение контента «для взрослых» и призывы к проставлению лайков и комментариев. Если Вы хотите поднять свою страницу в ТОП, лучше обратиться в нашу компанию. Быстро, безопасно и по доступной цене мы обеспечим Вас требуемым количеством подписчиков, лайков и просмотров.





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