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Чем популярнее страница в Инстаграме *, тем больше у нее подписчиков и тем большее число лайков и комментариев она собирает. И наоборот, чем больше реакций и фолловеров у аккаунта, тем больше его шансы выйти в ТОП. Раньше количество подписок и лайков, которые мог поставить один пользователь, не было никак ограничено. Но с 2013 года разработчиками социальной сети введены лимиты, несоблюдение которых может стать причиной блокировки страницы. Чтобы не попасть в бан, стоит знать, каковы предельные допустимые значения осуществляемых действий.

Лимиты Инстаграм *


Зачем Инстаграм * установил лимиты

Достаточно часто проплаченные аккаунты, рекламируя свою продукцию, спамят на страницах других пользователей. Во избежание захламленности профилей рекламным мусором и были созданы лимиты. Они ограничивают количество лайков, комментариев и подписок, которые можно совершать с одной страницы в течение суток. Выходит, что столкнуться с блокировкой может любой пользователь, который будет принят системой за бота из-за слишком активных действий.


Каковы лимиты Instagram *


Лимиты отличаются между собой в зависимости от того, новый или старый у Вас аккаунт. Новыми считаются все страницы, созданные менее 6 месяцев назад. Ограничения устанавливаются на все действия в социальной сети.


Количество отправленных сообщений в директе:


  • 30 сообщений 30 пользователям – для новых аккаунтов;
  • 60 сообщений 60 пользователям – для старых.


Подписки/отписки:


  • для новых аккаунтов – не более 30 в час и 720 в день;
  • для старых страниц – не более 60 в час и 1440 в день.


Число лайков:


  • новые пользователи могут оценивать не более 30 публикаций в час и 720 в день;
  • для старых аккунтов допустимые показатели – 60 лайков в час, 1440 в сутки.


Сторис:


  •  как новым, так и старым пользователям выделяется 15 секунд на одно видео, а ограничений по их количеству нет.


Публикации:


  • число постов не ограничено для владельцев как новых, так и старых страниц.


Количество знаков:


  • максимальное число символов, которое можно оставить под фотографией или видео, составляет 2 тысячи.


В прошлом году появились ограничения, не соблюдение которых способно привести к блокировке страницы:


  • запрещена продажа или передача аккаунта другому пользователю;
  • недопустимо ведение чужой страницы, за исключением ситуаций, когда компания нанимает сотрудника для продвижения ее аккаунта в Инстаграм *;
  • нельзя использовать имя пользователя в качестве наименования веб-страницы, не получив соответствующего разрешения;
  • накрутка с помощью специальных приложений также недопустима;
  • размещение фотографий с чужого аккаута, если его владелец подаст на Вас жалобу;
  • запрещено оскорбление и унижение других пользователей социальной сети.


Также в Instagram * не разрешено размещение контента «для взрослых» и призывы к проставлению лайков и комментариев. Если Вы хотите поднять свою страницу в ТОП, лучше обратиться в нашу компанию. Быстро, безопасно и по доступной цене мы обеспечим Вас требуемым количеством подписчиков, лайков и просмотров.


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#Instagram *

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