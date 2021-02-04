Массовые реакции для истории в Instagram *: настройка и использование

Ответ в сторис – фидбек к пользовательской историей. Это может быть:

вариант поучаствовать в опросе;

ползунок в сторис: возможность выразить свое отношение к фотографии или видео;

работа с заданными вопросами;

скорые реакции (возможность послать символ или стикер, выражающий эмоцию).

Непосредственно сами ответы (если от имени пользователя формируется много реакций на истории ЦА) помогут привлечь максимальное внимание к аккаунту. Очень часто пользователи посещают профили тех, кто отправляет им «сердечко» или дает ответ на вопрос.





Для чего следует задействовать массовые реакции?

Вот несколько плюсов, говорящих «за» настройку массовых реакций:

1. Вас сразу заметит автор сторис. Основная причина, согласно которой нужно применять постоянные реакции – это внимание со стороны ЦА. Если у вас необычные содержательные публикации, то есть большой шанс, что юзер нажмет «подписаться».

2. Охват. Если рассматривать именно со стороны продвижения, то результативнее всего отвечать на вопросы-стикеры, поскольку их чаще всего публикуют в сторис и часто даже с отметкой. Так можно значительно увеличить охваты.

3. Переписка. Можно писать предложения о взаимном пиаре. Иными словами вы собираете перечень блогеров при помощи сбора информации и реагировать на их вопрос: «Здравствуй, имя. Меня заинтересовала твоя сторис».

Массовая рассылка означает, что система сама ищет аккаунты юзеров со сторис и ставит реакцию вместо настройщика. Что она делает?

в опросах постоянно выбирает положительный ответ;

в слайдере подтягивает ползунок до максимума;

в небольших тестах с вопросами выбирает рандомный пункт;

на поставленные вопросы ответ дает заблаговременно и подготовленными выражениями, какие юзер добавляет в перечень.

Рекомендуется придумать хотя бы с десяток различных вариантов текстовых ответов на сторис других юзеров. Правильно отфильтрованная целевая аудитория – часть успеха. Это результативность развития. Вместо того чтобы оставлять реакции на сторис юзеров, в числе которых будут незаполненные, пустые аккаунты, боты, настроенная система массовых реакций на сторис будет реагировать только на реальные, «живые» аккаунты. Фильтрация поможет исключить из списка аккаунтов, на которые необходимо реагировать ботов, неактивные профили, коммерческие страницы и профили неподходящего пола.

Массовые реакции на сторис помогают привлечь больше фолловеров и новых клиентов.





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