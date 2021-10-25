Можно ли узнать, кто больше всего заходит на ваш профиль ВКонтакте?

«Администрация «ВКонтакте» уведомляет, что нельзя узнать гостей своей страницы – на данный момент нет таких настроек. Алгоритм, который показан в новости, абсолютно не связан с посетителями аккаунта: он отображает только случайных френдовиз тех, с кем конкретно владелец аккаунта, как правило, общается».

Созданная осенью 2006 года платформа «ВКонтакте» прежде всего начиналась только как вариант для коммуникации между студентами и выпускниками институтов, но совсем скоро получила широкое распространение в числе других юзеров русскоязычного Интернета. По информации исследования ВЦИОМ, что проводилось летом этого года, в настоящее время как минимум 48% граждан РФ каждый день пользуются ВКонтакте.

Невзирая на внушительную популярность и комфорт различных инсталлированных инструментов для коммуникации и ведения дел, ВКонтакте все же имеет перечень минусов. Один из наиболее существенных недостатков, по мнению юзеров, считается невозможность просмотреть посетителей аккаунта. Однако один проверенный метод все-таки есть.

Каким образом узнать, кто стал посетителем профиля при помощи «псевдо» удаления?

Этот способ из Интернета. По уведомлениям юзеров таким образом получится посмотреть, кто больше остальных посещает вашпрофиль. Важно обратить внимание, что официальной информации, что конкретно означает итог действий, отмеченных далее, не имеется.

1.Нужно зайти на свою страницу ВК, применяя браузер на ПК. Если хочется, можно применить браузер на смартфоне, однако при этом нужно перейти на версию ПК в его настройках.

2. После регистрации кликните на кнопку «Моя страница».

3. В верхнем углу справа в аккаунте нужно открыть меню и кликнуть на «Настройки».

4. Далее нужно пролистать страницу вниз и кликнуть на «Убрать собственный профиль». Затем будет предложено выбрать причину устранения.

5. Выберите вариант «Мой аккаунт не комментировать». Затем в описании можно увидеть 2-ух своих друзей, которые, вероятно, заходили на аккаунт больше других. Еще есть вариант, что так показываются ваши друзья, с какими вы чаще всего коммуницируете…

6. Ну и основное – после просмотра данных нужно кликнуть на «Отмена»!

Как узнать о своей известности через применение «Статистики страницы»?

Помимо этого, узнать о собственной известности у других дает возможность инсталлированная статистика ВКонтакте. Эти настройки результативны при малом числе френдов и фолловеров. По умолчанию статистика профиля расположена непосредственно под фотографией.

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