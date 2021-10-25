Почему в Instagram Stories пропал звук и как это починить?

После выпуска обновления AppleiOS 15 некоторые пользователи сообщали о странном поведении в Instagram – когда переключатель звонка iPhone установлен в беззвучный режим, истории воспроизводятся без звука. Новое обновление, выпущенное в пятницу, похоже, решает проблему.

Беззвучные видео могут звучать как благословение для друзей, любящих помещать каждую новую песню, которую Spotify предлагает им, в свою историю в Instagram, но это не совсем то, как переключатель должен работать. Беззвучный режим в первую очередь предназначен для управления системными звуками, такими, как мелодии звонка и текстовые сигналы, а не звуком, который вы слышите внутри приложений.

Facebook работает над исправлением

Перед обновлением можно было воссоздать поведение своего iPhone под управлением iOS15. Для некоторых пользователей проблема возникла еще раньше во время публичной бета-версии обновления программного обеспечения Apple. Неясно, повлияла ли эта проблема на пользователей, использующих более старые версии iOS, и Facebook не подтвердил, связана ли проблема конкретно с iOS15. Однако компания предоставила следующее заявление, обещающее все исправить:

«Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы со звуком в InstagramStories. Мы стараемся решить эту проблему как можно быстрее и приносим извинения за неудобства».

По состоянию на пятницу обновление доступно для загрузки, и, по крайней мере, на некоторых устройствах проблема исчезла. Звук воспроизводится в Instagram Stories с выключенным звонком после нажатия кнопки громкости.

Обновление было запущено 24.09, в 12:48 по восточному времени: добавлена ​​информация об обновлении Instagram, которое устраняет проблему.





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