Почему в Instagram * Stories пропал звук и как это починить?

После выпуска обновления AppleiOS 15 некоторые пользователи сообщали о странном поведении в Instagram * – когда переключатель звонка iPhone установлен в беззвучный режим, истории воспроизводятся без звука. Новое обновление, выпущенное в пятницу, похоже, решает проблему.

Беззвучные видео могут звучать как благословение для друзей, любящих помещать каждую новую песню, которую Spotify предлагает им, в свою историю в Instagram *, но это не совсем то, как переключатель должен работать. Беззвучный режим в первую очередь предназначен для управления системными звуками, такими, как мелодии звонка и текстовые сигналы, а не звуком, который вы слышите внутри приложений.

Facebook * работает над исправлением

Перед обновлением можно было воссоздать поведение своего iPhone под управлением iOS15. Для некоторых пользователей проблема возникла еще раньше во время публичной бета-версии обновления программного обеспечения Apple. Неясно, повлияла ли эта проблема на пользователей, использующих более старые версии iOS, и Facebook * не подтвердил, связана ли проблема конкретно с iOS15. Однако компания предоставила следующее заявление, обещающее все исправить:

«Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы со звуком в InstagramStories. Мы стараемся решить эту проблему как можно быстрее и приносим извинения за неудобства».

По состоянию на пятницу обновление доступно для загрузки, и, по крайней мере, на некоторых устройствах проблема исчезла. Звук воспроизводится в Instagram * Stories с выключенным звонком после нажатия кнопки громкости.

Обновление было запущено 24.09, в 12:48 по восточному времени: добавлена ​​информация об обновлении Instagram *, которое устраняет проблему.





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