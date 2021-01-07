Полезные советы для сторис в Insta

Сторис – функция Инстаграм *, которая давно и прочно полюбилась многим пользователям. Но всегда хочется чего-то нового, поэтому вот несколько лайфхаков, которые помогут разнообразить особенности выкладываемых сторис. Опция регулярно обновляется и дополняется и помогает раскрутить аккаунт.

1. Применяйте стикеры и гифки. Стикеры можно использовать не только для эстетики и декора, но и чтобы побудить, замотивировать юзеров на выполнение определенных действий, например, подписаться на профиль или перейти по линку. В частности, некоторые аккаунты задействуют анимированную стрелку дополнительно к обычной для привлечения внимания к определенной детали.

2. Опция «Свободные руки». Собираетесь показать, как делать что-то руками и не можете держать камеру? Для вас существует функция «hands-free». Это режим, который дает возможность записывать видео сразу после одного клика на значок съемки. Ролик будет обычно для истории размера – 15 секунд, но их можно сделать необходимое количество.





3. Подписывайте сторис. Если собираетесь поделиться фотографией или какой-то новостью, а находитесь на мероприятии, где нежелательно включать звук, можно сопроводить историю кратким описанием о том, что это за ивент, где вы находитесь.

4. Превращение «живых фотографий» в бумеранг. Эта рекомендация подходит для тех фотографий, которые сделаны не позже суток. Как это функционирует: нужно открыть сторис, смахнуть вверх и выбрать live-photo. После этого необходимо кликнуть и удерживать палец на экране несколько секунд до возникновения слова «Бумеранг». Далее остается только опубликовать.

5. Просмотр сторис анонимно. Создание фейковых аккаунтов для просмотра сторис анонимно уже в прошлом. Теперь можно задействовать специальные онлайн-сервисы, которые дают возможность просматривать истории инкогнито. (При условии, что профиль юзера открыт).

6. Возможность поделиться постом другого человека. Если очень понравился пост блогера, и хочется им поделиться, можно сделать репост. А, кроме того, есть возможность корректировать масштаб сторис, дополнить историю стикерами или подписями, менять оттенок фона. Репостить можно только из аккаунтов, которые находятся в публичном доступе. Система социальной сети покажет вам историю, число реакций и тех, кто ее просмотрел.

7. Добавляйте к смайликам эффект мерцания. Сияющие эмодзи помогут привлечь внимание. Для этого следует открыть сторис, активировать тестовый инструмент и подобрать шрифт Neon. После чего все эмодзи, которые есть на экране, начинают мерцать.

8. Спрячьте хэштеги. Уже известно, что хэштеги в сторис – способ увеличить просмотры. Но это не слишком красиво с эстетической точки зрения. Поэтому необходимые хэштеги можно уменьшить до определенного размера или скрыть их каким-то стикером. Можно сделать текст хэштегов и фон одним цветом при помощи инструмента, именуемого «Пипетка».

9. Можно сделать в сторис простой однотонный фон, чтобы акцентировать внимание на тексте. Прежде всего, следует добавить фото из галереи, затем подобрать инструмент для рисования и цвет фона. Далее следует кликнуть на любое место экрана для заливки.

Кроме того, в сторис можно менять цвета разных букв и добавлять музыкальное сопровождение.

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