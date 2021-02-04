Причины блокировки в TikTok

Блокировка профиля в ТикТок может привести к тому, что придется удалить некоторые ролики или вообще весь контент аккаунта, и все усилия, вложенные в раскрутку и в продвижение, пойдут насмарку. Многое зависит от того, какого вида блокировка: это реальный бан или теневой, временный или постоянный. Чтобы не было урезанных доходов, удаления роликов, важно знать правила ТикТок и соблюдать их.

Какие основные нормы сообщества?

1. Недопустимо говорить от имени запрещенных организаций, пропагандировать их деятельность, демонстрировать их символы, призывать к созданию подобных группировок.

2. Запрещено показывать наркотические вещества, алкогольные напитки, взрывчатые вещества.

3. В бан улетают ролики, отображающие сцены насилия и жестокости, при чем не только отображающие, но и содержащие призывы к насилию.

4. Естественно, не должно быть никаких нанесений увечий и призывов к членовредительству и суициду.

5. Запрещено призывать к насильственным действиям и угнетению по любым признакам.

6. К блокировке приведет публичная травля. Недопустимы посягательства на чужие личные данные, жизнь и здоровье.

7. На видео в ТикТок не должно быть чего-то, что подразумевает плашку 18+.

8. В ТикТок много внимания уделяется безопасности лиц, не достигших совершеннолетия, поэтому в сети не должно быть ничего, что входит в понятие «плохое обращение с несовершеннолетними», «показ запрещенных веществ» и т.д.

Нельзя нарушать права интеллектуальной собственности. И, конечно, социальная платформа тщательно следит за собственной безопасностью.

Следует понимать, результатом какого нарушения может стать теневой бан, а что приведет к полной блокировке. Теневой бан означает, что ролики перестают попадать в рекомендации. Жёсткое нарушение правил платформы, то есть если имеет место все, что перечислено выше, означает полноценную блокировку. Если имеет место легкое нарушение, например, показан кетчуп, имитирующий кровь, значит, вероятнее всего, будет теневой бан. Это тоже плохо, потому что прирост подписчиков осуществляется, в том числе и через рекомендации.

Старайтесь не поднимать тем, описанных выше, которые могут потенциально нарушить нормы платформы. Даже если вы показываете фокус с искусственной кровью, ТикТок воспримет это как нарушение. Чужой контент тоже не надо использовать, это будет расценено как нарушение интеллектуальной собственности. Кроме того, помните, что пользователи могут оставить жалобу на неприемлемое содержание видео.

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