Работа с негативными отзывами в Инстаграм

Работа с негативными отзывами в Instagram

Какой бы тематике ни был посвящен Ваш аккаунт в Instagram, вероятность, что Вы столкнетесь с негативными комментариями, очень высока. Если Вы предлагаете какие-либо товары или услуги, Вам их наверняка не избежать. Не стоит из-за этого сильно расстраиваться и опускать руки при продвижении профиля, главное знать, как правильно реагировать на негатив.





Что делать с отрицательными комментариями





Условно весь негатив в Инсте можно поделить на три группы:





направленный – это отрицательные отзывы, составленные конкурентами, которые прибегают к «грязным» методам борьбы за внимание подписчиков;

– это отрицательные отзывы, составленные конкурентами, которые прибегают к «грязным» методам борьбы за внимание подписчиков; реальный – полученный от человека, который на самом деле остался недоволен товаром или предоставленной услугой;

– полученный от человека, который на самом деле остался недоволен товаром или предоставленной услугой; фейковый – в этом случае комментарии оставляют пользователи, которые просто используют Интернет для слива негативных эмоций, а Ваш аккаунт попался им под руку.





Существуют различные мнения по поводу работы с негативом. Однако мы придерживаемся того, что все критические отзывы стоит удалять, так как они плохо влияют на продажи. Пользователь не станет разбираться, кто и зачем оставил негативный комментарий, а покинет Вашу страницу и обратится к конкурентам.





Решать реальные конфликтные ситуации, конечно же, стоит, но при этом незачем делать это на глазах у изумленной публики. Для урегулирования вопроса стоит воспользоваться личной перепиской:





если клиента не устроил товар, стоит прислать ему новый или вернуть деньги;

то же самое следует сделать при предоставлении некачественной услуги – исправиться и отправить обратно финансовые средства;

если менеджер допустил грубое обращение с клиентом, необходимо извиниться и не допустить повторения подобной оплошности.





И что очень важно помнить, никогда нельзя вступать в перепалку с провокатором в комментариях. Это обязательно негативно скажется на репутации Вашей компании, а вот решить конфликт точно не поможет.





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