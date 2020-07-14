Работа с негативными отзывами в Инстаграм

Какой бы тематике ни был посвящен Ваш аккаунт в Instagram, вероятность, что Вы столкнетесь с негативными комментариями, очень высока. Если Вы предлагаете какие-либо товары или услуги, Вам их наверняка не избежать. Не стоит из-за этого сильно расстраиваться и опускать руки при продвижении профиля, главное знать, как правильно реагировать на негатив.
Условно весь негатив в Инсте можно поделить на три группы:
Существуют различные мнения по поводу работы с негативом. Однако мы придерживаемся того, что все критические отзывы стоит удалять, так как они плохо влияют на продажи. Пользователь не станет разбираться, кто и зачем оставил негативный комментарий, а покинет Вашу страницу и обратится к конкурентам.
Решать реальные конфликтные ситуации, конечно же, стоит, но при этом незачем делать это на глазах у изумленной публики. Для урегулирования вопроса стоит воспользоваться личной перепиской:
И что очень важно помнить, никогда нельзя вступать в перепалку с провокатором в комментариях. Это обязательно негативно скажется на репутации Вашей компании, а вот решить конфликт точно не поможет.
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