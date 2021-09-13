Рекламный кабинет в ТикТок: регистрация и создание

Социальная сеть Тик Ток завоевывает популярность по всему миру. По данным на 2021 год, в Тик Токе зарегистрировано более 1 миллиарда уникальных пользователей, то есть почти ⅛ населения Земли! Неудивительно, что при таких возможностях Тик Ток быстро превратился в удобную платформу для рекламы товаров и услуг. В этой статье рассказываем о том, как завести рекламный аккаунт, чтобы продвигаться с помощью инструментов самой платформы.

Для запуска рекламных кампаний придется пройти несложную регистрацию на сайте TikTok for Business. Для этого на странице https://ads.tiktok.com/i18n/signup нужно ввести свои данные.

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Всё стандартно: потребуется e-mail или номер телефона. Но сначала платформа предложит ввести данные о компании: выбрать страну и формат рекламируемого объекта.

Обратите внимание, что, выбирая, страну, вы фактически принимаете условия оплаты НДС в этой стране. Например, в России придется дополнительно к затраченным средствам оплачивать ещё и 20%. В данный момент возможна регистрация под аккаунтом другой страны (если вы хотите избежать уплаты налога), но в любой момент платформа может закрыть эту возможность, как Facebook *, в котором за выбор другого региона выдается вечный бан рекламному кабинету.

Далее нужно выбрать формат рекламируемого объекта: будет это бизнес-аккаунт для рекламы товаров и услуг или индивидуальный аккаунт для продвижения персонального бренда.

После заполнения этих полей откроется меню регистрации, где необходимо ввести персональные данные: название компании, веб-сайт, e-mail, номер телефона, отрасль, принадлежность к рекламному агентству и примерный месячный бюджет.

На указанный при регистрации номер телефона или e-mail придет код с подтверждением. После этих несложных этапов вам доступен рекламный кабинет в TikTok for Business.

Теперь у вас есть возможность создавать рекламные кампании. В каждой кампании есть группы объявлений, внутри которых есть отдельные объявления. Настройки цели регулируются на уровне кампании, настройки аудитории — на уровне групп, настройки внешнего вида рекламный сообщений — на уровне объявлений. Среди целей есть охват, трафик и конверсии. Выбирайте наиболее приемлемую для вас цель.

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