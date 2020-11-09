Секреты продвижения в ТикТок

Секреты продвижения в Tik Tok

В настоящее время TikTok – платформа для создания коротких видео – взяла на себя функцию развлечений. Площадка успешно справляется с этой задачей. Здесь уже много популярного, свои законы продвижения, свои тренды и своя аудитория.

Возраст тиктокеров – от 13 до 25 лет. Плюс-минус. Эти люди любят музыку, танцы, пародии, юмор, переодевание, путешествия, переделки, животных, странные ситуации, скрытые камеры и т.д.

Раскрутка аккаунта, как и в любой другой социальной сети, – дело непростое, к нему нужно подходить со всей скрупулезностью и ответственностью, но при этом важно учитывать, что ТикТок – это не Фейсбук * и даже не Инстаграм *. Здесь своя специфическая аудитория вплоть до того, что в ТикТок есть дети, которые только взяли в руки телефон.

Секреты успеха страницы в ТикТок





1. Проанализируйте успешных блогеров, а точнее их страницы, изучайте модные тренды. Узнайте, что сейчас популярно и что вы можете (и хотите) предложить своим потенциальным и настоящим подписчикам.

2. Сориентируйтесь, какая аудитория вам ближе. Подростки, заканчивающие школу? Студенты? Молодые люди, закончившие ВУЗ? Учтите, что в ТикТок стали появляться ролики людей постарше, но которые, скажем так, находятся в тренде, держат руку на пульсе, например, косплееры, известные портные, которые шьют оригинальные костюмы, фотографы и модели. Они снимают ролики о своем творчестве, выкладывают бэкстейджи с фотосессий.

3. Помните, что профиль не будет приносить доход с первого дня и не будет такого, что вы в один день станете популярным. Разве что снимете вирусный ролик, который разлетится по нескольким странам, и в 24 часа о вас узнает весь мир. При нынешних реалиях это должно быть что-то сверхъестественное. Стиль ведения профиля, выбранная тематика должны быть интересны не только потенциальной целевой аудитории, будущим подписчикам, но и лично вам. Иначе это не приведет ни к чему хорошему. Желание угодить всем, но не себе приведет к тому, что съемка роликов не станет приносить удовольствие, не будет никакого успеха, продвижения страницы.

4. Регулярность и качество – два столпа, на которых держится контент. Ролики должны быть интересными и яркими, снятыми так, чтобы их было интересно смотреть, не говоря уже о правильном свете и о том, чтобы камера не прыгала, чтобы изображение не было размытым. Не стоит забывать и о том, что в ТикТок есть специальные эффекты, стикеры, маски. Можно замедлять, ускорять съемки, делать зеркальные изображения, менять цвета фона и т.д. При этом выкладка роликов должна осуществляться регулярно. Когда у блогера уже много подписчиков, они с нетерпением ждут нового контента от того, на кого подписаны.

5. Важно делать оригинальные видео. Вы, разумеется, можете вдохновляться видео успешных блогеров, подсматривать секреты наложения фильтров и спецэффектов. Но создавать все равно нужно свое. Прошли те времена, когда пользователи лайкали репосты. По крайней мере, ТикТок не для этого.

6. Всегда поддерживайте обратную связь с фолловерами. На первых этапах раскрутки важно реагировать на все комментарии. Потом, когда их станет много, можно уже выбирать или отвечать только на первые. Не ругайтесь и не обижайтесь, если отклики будут негативные. На первых этапах можно спросить, чем не понравилось? Так делают, например, блогеры на Ютуб.

7. Подбирайте актуальный материал. Даже если вы уже нашли свою нишу и целевую аудиторию, учтите, что интересы последней могут меняться с течением времени и с возрастом.





Таковы основные рекомендации продвижения. Опираясь на них, можно достичь быстрого успеха в ТикТок.





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