Сервис Инстаграм Reels

Сервис Instagram Reels - новый ТикТок?

Инстаграм достаточно быстро приспосабливается к постоянным изменениям, платформа совершенствуется, появляются новые опции, помогающие облегчить ведение аккаунтов, как бизнес, так и личных.

Не так давно социальная сеть запустила несколько ключевых обновлений, о которых необходимо знать:

Instagram Reels – это платформа, похожая на ТикТок. Она дает возможность юзерам создавать короткие ролики длительностью 15 секунд. Можно наложить фоновую музыку. Сеть быстро увеличила масштаб новой опции. Включение Reels происходил в одно время с потенциальным запретом ТикТок в Штатах. Некоторые юзеры видят в этом альтернативу ТикТок. Это, кроме того, прекрасный метод получить новых подписчиков именно в Инстаграм. Для создания видео в Reels, необходимо просто перейти к инсталлированной в софт камере Инста, отыскать песню в базе данных (ее можно задействовать без оплаты для создания контента на площадке). После этого следует дополнить эффектами, фильтрами и приступить к записи.

Как функционирует Reels?





У всех юзеров, кому видна данная опция, в мобильном варианте Инстаграм при подключении камеры вместе с кнопками для создания историй или видео, теперь есть значок Reels. Если на него нажать, можно снять ролик продолжительностью не выше 15 сек. и наложить на него музыкальное сопровождение из лицензионного собрания Фейсбук или же записать свой авторский звук, дополнить ролик внешними дополнениями, видео можно сделать медленнее и быстрее. После чего юзер может выложить данный ролик в истории, своей ленте. В категории Explore есть специальная часть, называется Reels, в ней Инста подбирает видео для разных юзеров.

Помимо этого, если нажать на конкретную песню, тег или внешний эффект, перед пользователем откроется страница со всеми видео, где применялся данный элемент. В самом профиле у юзеров появляются отдельная вкладка Рилс, где собраны все готовые ролики.

Идентичен ли Instagram Reels ТикТок? Похоже, что да! По крайней мере, ТикТок так считает. И у Reels в настоящее время и правда пока мало отличий. Однако в том же ТикТок можно просматривать видео, даже если нет регистрации в данной социальной сети, а вот ролики в Инстаграм Рилс соответственно могут просматривать только пользователи Инстаграм. В ТикТок можно снимать ролики до 1 минуты, в Рилс – лимит в 15 секунд.

Пока контент, загружаемый и туда, и туда, в целом, идентичный. Это короткие и смешные видео развлекательного характера. Некоторые пользователи начали загружать в Рилс те же ролики, что и в ТикТок. Пока сложно говорить о том, будет ли конкуренция между этими сервисами. Дело в том, что Reels уже начали критиковать за то, что сервис загромождает площадку Инстаграм, утяжеляет мобильную версию. А контент Рилс и ТикТок, как уже говорилось, идентичен. Возможно, в будущем, ролики станут более серьезными и многоплановыми, как в целом, весь контент площадки Инстаграм. Сколько будет пользователей у Рилс – покажет время.





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