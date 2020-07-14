Создание второго аккаунта в Instagram *

Вначале в Instagram * можно было создавать только по одному аккаунту, но позже появилась возможность обзавестись двумя страницами. Это очень удобно для тех, кто желает вести личный профиль, а параллельно создает страничку для бизнеса или прочих целей. Очень удобно, что Вам не потребуется каждый раз выходить с аккаунта и заходить заново, существует возможность переключаться между профилями.
Нужен ли Вам второй аккаунт в Инстаграм *
На самом деле вторая страница нужна, конечно, не всем. Однако есть случаи, когда дополнительный аккаунт оказывается просто незаменимым:
- Изучение профилей конкурентов. Часто компании, которые занимаются одним и тем же родом деятельности, закрывают друг от друга аккаунты. Создав вторую страницу, Вы сможете подписаться на конкурентов, как заинтересованный пользователь и подсматривать методы продвижения схожей продукции. Конечно, никто не предлагает полностью копировать контент другой страницы, но быть в курсе, что у кого происходит, лишним не будет.
- Часто блогеры заводят два аккаунта – один для личных публикаций, второй для продвижения продукции.
- Возможно, у Вас несколько бизнес-проектов, и вести их на одной странице явно неправильно. В этом случае создание второго аккаунта в Инстаграм * – идеальное для Вас решение.
Добавление дополнительной страницы не отнимет у Вас много времени и не вызовет каких-либо трудностей. Для этого достаточно:
- зайти на существующий аккаунт в Инсте;
- нажать на значок профиля;
- кликнуть на три точки в верхнем правом углу, чтобы появилось меню;
- выбрать «Настройки»;
- в самом низу списка предложенных опций выбрать «Добавить аккаунт»;
- после открытия страницы авторизации кликнуть на «Зарегистрироваться» и пройти все предложенные пункты.
Если Вы хотите добавить второй аккаунт через компьютер, можно воспользоваться браузерной версией социальной сети или сделать это с помощью официального приложения для Windows. Выбрав вариант регистрации через браузер, необходимо:
- перейти на instagram *.com и зайти на первую страницу;
- нажать на человечка в правом верхнем углу;
- кликнуть по шестеренке, после чего появится меню;
- выбрать опцию «Выйти»;
- при открытии страницы входа кликнуть на «Переключить аккаунты»;
- зарегистрировать вторую страницу или при ее наличии войти.
Если Вы используете приложение Windows, необходимо:
- запустить приложение Инстаграм *;
- войти на основную страницу;
- в правом нижнем углу клацнуть по значку профиля;
- нажать на три точки сверху, после чего появится меню;
- выбрать «Добавить аккаунт»;
- войти или зарегистрироваться, в зависимости от того, есть ли у Вас уже вторая страница.
В мобильной версии переключение между аккаунтами осуществляется очень просто:
- необходимо перейти в свой профиль;
- нажать на стрелочку возле ника, при наличии второй страницы, она всплывет в списке;
- выбрать второй аккаунт.
Если Вы используете Инстаграм * через браузер, придется каждый раз выходить и снова заходить на нужную страницу.
Создав дополнительный аккаунт для ведения бизнеса, самое время подумать о его продвижении. Наша компания предлагает широкий спектр услуг в данном направлении. Среди преимуществ сотрудничества с нами качественная аудитория, гарантия от списания и бана и доступная ценовая политика.
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