Создание второго аккаунта в Instagram *

Создание второго аккаунта в Инстаграм *

Вначале в Instagram * можно было создавать только по одному аккаунту, но позже появилась возможность обзавестись двумя страницами. Это очень удобно для тех, кто желает вести личный профиль, а параллельно создает страничку для бизнеса или прочих целей. Очень удобно, что Вам не потребуется каждый раз выходить с аккаунта и заходить заново, существует возможность переключаться между профилями.





Нужен ли Вам второй аккаунт в Инстаграм *





На самом деле вторая страница нужна, конечно, не всем. Однако есть случаи, когда дополнительный аккаунт оказывается просто незаменимым:





Изучение профилей конкурентов. Часто компании, которые занимаются одним и тем же родом деятельности, закрывают друг от друга аккаунты. Создав вторую страницу, Вы сможете подписаться на конкурентов, как заинтересованный пользователь и подсматривать методы продвижения схожей продукции. Конечно, никто не предлагает полностью копировать контент другой страницы, но быть в курсе, что у кого происходит, лишним не будет.

Часто блогеры заводят два аккаунта – один для личных публикаций, второй для продвижения продукции.

Возможно, у Вас несколько бизнес-проектов, и вести их на одной странице явно неправильно. В этом случае создание второго аккаунта в Инстаграм * – идеальное для Вас решение.





Добавление дополнительной страницы не отнимет у Вас много времени и не вызовет каких-либо трудностей. Для этого достаточно:





зайти на существующий аккаунт в Инсте;

нажать на значок профиля;

кликнуть на три точки в верхнем правом углу, чтобы появилось меню;

выбрать «Настройки»;

в самом низу списка предложенных опций выбрать «Добавить аккаунт»;

после открытия страницы авторизации кликнуть на «Зарегистрироваться» и пройти все предложенные пункты.





Если Вы хотите добавить второй аккаунт через компьютер, можно воспользоваться браузерной версией социальной сети или сделать это с помощью официального приложения для Windows. Выбрав вариант регистрации через браузер, необходимо:





перейти на instagram *.com и зайти на первую страницу;

нажать на человечка в правом верхнем углу;

кликнуть по шестеренке, после чего появится меню;

выбрать опцию «Выйти»;

при открытии страницы входа кликнуть на «Переключить аккаунты»;

зарегистрировать вторую страницу или при ее наличии войти.





Если Вы используете приложение Windows, необходимо:





запустить приложение Инстаграм *;

войти на основную страницу;

в правом нижнем углу клацнуть по значку профиля;

нажать на три точки сверху, после чего появится меню;

выбрать «Добавить аккаунт»;

войти или зарегистрироваться, в зависимости от того, есть ли у Вас уже вторая страница.





В мобильной версии переключение между аккаунтами осуществляется очень просто:





необходимо перейти в свой профиль;

нажать на стрелочку возле ника, при наличии второй страницы, она всплывет в списке;

выбрать второй аккаунт.





Если Вы используете Инстаграм * через браузер, придется каждый раз выходить и снова заходить на нужную страницу.

Создав дополнительный аккаунт для ведения бизнеса, самое время подумать о его продвижении. Наша компания предлагает широкий спектр услуг в данном направлении. Среди преимуществ сотрудничества с нами качественная аудитория, гарантия от списания и бана и доступная ценовая политика.





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