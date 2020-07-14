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Вначале в Instagram * можно было создавать только по одному аккаунту, но позже появилась возможность обзавестись двумя страницами. Это очень удобно для тех, кто желает вести личный профиль, а параллельно создает страничку для бизнеса или прочих целей. Очень удобно, что Вам не потребуется каждый раз выходить с аккаунта и заходить заново, существует возможность переключаться между профилями.

Создание второго аккаунта в Instagram *


Нужен ли Вам второй аккаунт в Инстаграм *


На самом деле вторая страница нужна, конечно, не всем. Однако есть случаи, когда дополнительный аккаунт оказывается просто незаменимым:


  • Изучение профилей конкурентов. Часто компании, которые занимаются одним и тем же родом деятельности, закрывают друг от друга аккаунты. Создав вторую страницу, Вы сможете подписаться на конкурентов, как заинтересованный пользователь и подсматривать методы продвижения схожей продукции. Конечно, никто не предлагает полностью копировать контент другой страницы, но быть в курсе, что у кого происходит, лишним не будет.
  • Часто блогеры заводят два аккаунта – один для личных публикаций, второй для продвижения продукции.
  • Возможно, у Вас несколько бизнес-проектов, и вести их на одной странице явно неправильно. В этом случае создание второго аккаунта в Инстаграм * – идеальное для Вас решение.


Добавление дополнительной страницы не отнимет у Вас много времени и не вызовет каких-либо трудностей. Для этого достаточно:


  • зайти на существующий аккаунт в Инсте;
  • нажать на значок профиля;
  • кликнуть на три точки в верхнем правом углу, чтобы появилось меню;
  • выбрать «Настройки»;
  • в самом низу списка предложенных опций выбрать «Добавить аккаунт»;
  • после открытия страницы авторизации кликнуть на «Зарегистрироваться» и пройти все предложенные пункты.


Если Вы хотите добавить второй аккаунт через компьютер, можно воспользоваться браузерной версией социальной сети или сделать это с помощью официального приложения для Windows. Выбрав вариант регистрации через браузер, необходимо:


  • перейти на instagram *.com и зайти на первую страницу;
  • нажать на человечка в правом верхнем углу;
  • кликнуть по шестеренке, после чего появится меню;
  • выбрать опцию «Выйти»;
  • при открытии страницы входа кликнуть на «Переключить аккаунты»;
  • зарегистрировать вторую страницу или при ее наличии войти.


Если Вы используете приложение Windows, необходимо:


  • запустить приложение Инстаграм *;
  • войти на основную страницу;
  • в правом нижнем углу клацнуть по значку профиля;
  • нажать на три точки сверху, после чего появится меню;
  • выбрать «Добавить аккаунт»;
  • войти или зарегистрироваться, в зависимости от того, есть ли у Вас уже вторая страница.


В мобильной версии переключение между аккаунтами осуществляется очень просто:


  • необходимо перейти в свой профиль;
  • нажать на стрелочку возле ника, при наличии второй страницы, она всплывет в списке;
  • выбрать второй аккаунт.


Если Вы используете Инстаграм * через браузер, придется каждый раз выходить и снова заходить на нужную страницу.

Создав дополнительный аккаунт для ведения бизнеса, самое время подумать о его продвижении. Наша компания предлагает широкий спектр услуг в данном направлении. Среди преимуществ сотрудничества с нами качественная аудитория, гарантия от списания и бана и доступная ценовая политика. 


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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.

#Instagram *

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