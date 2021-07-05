Способы восстановления аккаунта в TikTok

Очень часто юзеры забывают пароли. ТикТок в этом плане не исключение. В данной ситуации можно зайти в аккаунт по имени юзера. Для реализации задачи нужно следовать инструкции:

запустить ТикТок;

попытаться зайти в аккаунт;

в категории авторизации кликнуть на «забыли пароль»;

подобрать комфортный метод восстановления пароля (номер, электронный адрес);

кликнут на «Далее»;

сервис направит на страницу, где понадобится ввести код, что отправляется в СМС-сообщении или в электронном письме.

Далее нужно переходить по ссылке и создать свежий пароль. Войти в профиль ТикТок нельзя, если помнишь только ник, невозможно. Нужно выполнить заданный перечень действий.





Как поступать, если забылся и ник, и пароль?

Нет обычного способа восстановления профиля в ТикТок, если все полностью забыто. Даже если пользователь помнит только пароль, однако нет никакой информации об имени, электронной почте, нике, ничего не получится. Существует одна возможность – это обратиться к администрации сервиса.

Восстановление аккунта, который ранее был удален

Восстановить ликвидированный профиль в ТикТок можно, осуществив такие действия:

запустить ТикТок;

напечатать логин и пароль;

на экране высветится уведомление о деактивации, необходимо кликнуть на позицию «отменить деактивацию».

Восстановление заблокированного профиля в ТикТок

Многие пользователи волнуются и не представляют, что им делать в случае блокировки аккаунта. Нужно:

проверить гаджет, с какого пользователь выходит в сеть на предмет наличия вирусов;

затем необходимо написать в техническую поддержку с вопросом о блокировке и описанием проблемы.

В случае когда профиль был заблокирован из-за взлома, то в ситуации открытия профиля, необходимо проверять весь контент. В любом случае поменяйте пароль. Помните, что пользователь, занесенный в черный список, может и не суметь добиться от модераторов возобновления активности аккаунта. Это означает, что правила сервиса были сильно нарушены. В определенных ситуациях в случае устранения неподходящего содержания можно восстановить профиль в ТикТок. Эти проблемы необходимо решать совместно с технической поддержкой. Но если аккаунт заблокирован навсегда, необходимо смириться и при создании нового избегать допущенных ошибок. В ТикТоке есть правила ведения блога, и следует их придерживаться. В сообществах должно быть уютно, безопасно, удобно.





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